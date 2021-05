En el inicio del paro del campo, Alberto Fernández criticó a los que “hacen negocios y se olvidan de los argentinos”

El presidente afirmó que su “mayor preocupación es que los argentinos puedan comer carne a precios razonables”.

En el inicio del paro del campo en contra del cierre de las exportaciones a la carne, el presidente Alberto Fernández volvió este jueves a defender la medida, afirmó que su «mayor preocupación» es que «los argentinos puedan comer» ese producto «a precios razonables» y criticó a quienes «hacen negocios y se olvidan» del mercado interno.

«Me parece espléndido que los exportadores exporten carne, pero mi mayor preocupación es que los argentinos puedan comer carne. Esa es mi mayor preocupación», afirmó el jefe de Estado en diálogo con Radio 10.

Durante una charla con el ex presidente uruguayo José «Pepe» Mujica, Fernández insistió con que su objetivo es que «los argentinos tengan carne a precios razonables y no que otros hagan negocios y se olviden de los argentinos».

«Se abre una gran oportunidad porque China demanda mucha carne, pero lo que no es posible y uno no puede permitir es que los argentinos terminemos pagando por la carne un precio sideral sólo porque predomina el interés de mandar carne al exterior. Ese es el problema que tenemos que resolver», enfatizó.

En ese marco, el Presidente afirmó que «en el Río de la Plata la carne no le puede faltar a la gente», y destacó: «El asado no es solamente de Pepe. El asado es de todos y es para todos, y a todos se les vino a garantizar. Esa es la realidad».

«La primera obligación que tiene este Gobierno es con el pueblo, con la gente que confió en uno acompañándolo con el voto. Esa primera obligación es con la gente. Cuando las cosas se desmadran a veces a los que hacen negocios les cuesta entender las cosas que nosotros decimos», subrayó.

Fernández relató una conversación que tuvo este miércoles con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas: «Tenemos que hacer como hizo Pepe, que hizo el asado de Pepe y le garantizó a los uruguayos poder tener carne a precios razonables. Y facilitó que se exporte el resto, pero básicamente garantizó los cortes que hacen falta para que a los uruguayos no les falte la carne».

En esa línea, el jefe de Estado recordó: «Viví un episodio parecido con la carne en el año 2006, cuando era jefe de Gabinete (del ex presidente Néstor Kirchner). Me tocó destrabarlo y lo destrabé poniendo en la Argentina la lógica de Pepe».

«Me senté con los productores y les dije ‘estos cortes no pueden moverse los precios y estos cortes se los tienen que garantizar a todos los argentinos, no pueden faltar en la casa de los argentinos. Después el resto de la vaca véndanla, pero esto garantícenlo a los argentinos», continuó.

