“Antes que el aplauso le pedimos que usen el barbijo” pidió el director del hospital 4 de Junio

Ante los aumentos de casos de COVID, el director del Hospital 4 de Junio, Carlos Navarrete pidió a la comunidad no relajarse y seguir con los cuidados, más allá de la vacuna.

El director del Hospital 4 de Junio, Carlos Navarrete se refirió al trabajo que se realiza desde el nosocomio local en el marco de esta pandemia.

Navarrete reconoció que “el sistema sanitario tuvo que adaptar su sistema en cuanto a su capacidad instalada y a sus terapias intensivas acorde a la situación. En Sáenz Peña estamos teniendo 42 camas COVID y nos encontramos con una situaron social en la cual la sociedad es la que nos tiene en vilo desde el punto de vista de los irresponsables que están sucumbiendo el sistema sanitario”, aseguró el profesional.

Manifestó, en esa línea, que como trabajadores de salud “están trabajando, se están capacitando, adaptando los servicios, pero “vemos que a pesar de las perdidas familiares y sociales hay un gran sector de la comunidad que continúa con las conductas inapropiadas más allá de las medidas que hay que tomar”.

En cuanto a la situación de camas, dijo que de las 42 exclusivas para COVID en Sáenz Peña, el 80% está ocupado en la terapia COVID y un 75% en lo que es COVID leve y moderado y los 70 pacientes en el Hotel Gualok. De esas personas internadas en el nosocomio local, un 60% son pacientes del interior provincial y el resto de Sáenz Peña.

«No está colapsado el sistema»

“El sistema sanitario no está colapsado, estamos trabajando para tratar de evitar esa situación, pero si no tenemos el acompañamiento de la sociedad obviamente vamos rumbo hacia esa situación”, sentenció Navarrete.

Por otro lado, comentó que el dinero que está invirtiendo tanto la Nación como la provincia en Salud es muy importante, “hay que mantener 42 camas con oxígeno, hay que mantener el Hotel Gualok con 70 personas, con comida, roa de cama y medicamentos, horas de guardia del personal de salud pública, es todo un engranaje necesario para seguir avanzando”, señaló.

“Cuidados no aplausos”

Navarrete lamentó que “a pesar de la situación epidemiológica se sigan haciendo fiestas clandestinas, se publiciten las mismas”, y agregó “después de la 1 de la mañana se tiran las coordinadas de donde se realizan las fiestas y nadie hace nada”.

“El personal de salud está cansado y para nosotros es una burla lo que pasa. Están preocupados por cuantas camas hay y se olvidan de lo más importante que es la prevención y los cuidados que hay que tener”, concluyó.

Por lo que, el director del hospital de Sáenz Peña reiteró su pedido: “Antes que el aplauso le pedimos que usen el barbijo, la mejor manera de reconocer el trabajo del sistema de salud es respetando los protocolos que ya conocemos. Antes de aplaudir usa el barbijo, es el mensaje que queremos unificar y pedirle eso a toda la sociedad”.

FIESTAS CLANDESTINAS

El director hizo especial hincapié en las fiestas clandestinas y advirtió que “mientras los vecinos de la ciudad sigan haciendo fiestas, casamientos, desfile de modas, cumpleaños, seguimos con el 25 de mayo, peñas, así no se puede avanzar, a la sociedad saenzpeñenses le costó muchas vidas y le va a costar muchas vidas más, tenemos que reflexionar sobre esto porque de otra manera no habrá sistema de salud que aguante”, señaló.

Navarrete opina que con “esta ola de contagios, lo único que queda es cerrar, paralizar porque hay muchas familias que van a sufrir, porque hay comercios que van a tener que disminuir su atención por un grupo, por un sector pequeño de irresponsable que gozan de mucho dinero son los que más demandan camas, terapia intensiva. Necesitamos que sean más responsables”.

Por último, Navarrete insistió que el tapaboca, el lavado de manos, el distanciamiento social “es lo único que nos va a garantizar una inmunidad efectiva más allá de la vacunación, hay que seguir con estos cuidados”.

