Corrientes volverá a pedir hisopado negativo en el puente Belgrano y suspenden las clases presenciales

El Gobierno retomaría los controles de ingreso a Corrientes en el Puente General Belgrano.

La provincia de Corrientes atraviesa su peor momento en la pandemia de coronavirus tras 48 horas con más de 700 positivos diarios y la confirmación de 14 casos con la variable Manaos, por lo cual desde el Gobierno anunciaron una serie de restricciones en varias localidades que incluye nuevamente la exigencia de hisopado negativo en el puente General Belgrano y otros puntos de acceso, la suspensión de clases presenciales y el cierre de diversas actividades.

“Nosotros no íbamos a tomar ningún tipo de medidas hasta que no tengamos un aumento de casos, y hemos tenido en este momento uno significativo, por lo tanto hemos tomado medidas”, anunció Valdés en conferencia de prensa durante este miércoles, y explicó que la provincia se dividirá en ciudades que se encuentran en Fase 2 y 3, las cuales recibirán las duras restricciones, y las que se ubicaron en Fase 5.

En ese sentido, las medidas se extenderían hasta fin de mes sobre las localidades de Goya, Mercedes, Corrientes capital, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Mocoretá, Juan Pujol, Santa Rosa y Esquina.

Respecto a las decisiones, Valdés ratificó la suspensión de clases presenciales y remarcó que esto se da “para bajar la movilidad, que los padres no tengan que moverse para llevar a los chicos al colegio, que no tengamos actividades extracurriculares, que podamos seguir con educación virtual”, y sostuvo que “la escuela genera movilidad en la población, por lo tanto, pedimos que en estas ciudades no haya educación presencial”.

En cuanto a los ingresos a la provincia, Valdés marcó que “en todos los retenes se va a estar pidiendo hisopado negativo o certificación de vacunación para ingreso”, y especificó que estos estarán ubicados en puente General Belgrano, el aeropuerto, el Paso Guaiquiraró, Sauce, Paso Tuna, Mocoretá-Liebig, y Bichadero-Santa Tecla.

En esa línea, el mandatario explicó que se restringirá la circulación de 00:00 a 7:00 salvo personal médico, de seguridad, funcionarios públicos o personas que necesitan una urgencia, en tanto que quedarán prohibidas las reuniones sociales y familiares. “Vamos a pedir que a partir de las 21:00 se desalojen los espacios públicos, que no se estacionen, que tenga responsabilidad en el distanciamiento”, detalló.

A su vez, será obligatorio el cierre de comercios a las 21:00 salvo farmacias, estacionamientos y provisión de alimentos, mientras que los casinos y lugares de esparcimiento “estarán cerrados”. Los bares y restaurantes podrán funcionar hasta las 00:00, “después no tiene que haber nadie, y solamente será al aire libre”, remarcó el gobernador.

Las actividades de cultos podrán ser solo los domingos con límite de 20 personas y en espacios al aire libre, además se dará asueto para personal de la administración pública, suspensión de las competencias deportivas, cierre de gimnasios y canchas de futbol 5.

“Tenemos que evitar que la pandemia se nos vaya de las manos”, remarcó el gobernador, y aseguró que estas decisiones “son estrictamente necesarias y las tenemos que tomar con muchísima responsabilidad”. “Pedimos responsabilidad”, concluyó.

