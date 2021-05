Volvieron a aumentar la nafta y el gasoil un 5 por ciento

La petrolera YPF subió el precio de sus combustibles en el marco de un proceso de actualización. El resto de las compañías ejerció un incremento similar.

La petrolera YPF volvió a aumentar los combustibles un 5% promedio en todo el país, en el marco de un proceso de actualización de precios que culmina este domingo con un acumulado del 15% en el trimestre marzo-mayo y que sería el último del año.

Se trata del sexto aumento en lo que va del año, con un acumulado del 15% en el primer trimestre.

De esta manera, los nuevos valores de referencia son, en el caso de YPF, para la nafta súper $90,40 (hasta hoy $85,70); nafta premium o Infinia $104,8 ($99,30); gasoil $84,90 ($80,50); y gasoil premium o Infinia, $99,90 ($95,0).

El resto de las petroleras como Raizen (licenciataria de Shell), Axion o Puma también suelen instrumentar sus incrementos a partir de la movida de YPF, aunque con algunas diferenciaciones comerciales para mantener la competitividad de sus precios.

El incremento de nafta y gasoil es de mayor volumen en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y alcanza el 5,5%, como parte de la política de diferenciación de precios con el resto del país, en particular las provincias del norte.

Es el sexto aumento en lo que va del año, luego de los concretados el 5 de enero del 2,9% y el 16 de enero en un 3,5% promedio, como parte del reacomodamiento del componente impositivo de los combustibles, y del nuevo sendero de recuperación mensual de precios de los biocombustibles.

El tercer aumento se produjo el 1 de febrero cuando se aplicó el incremento de biocombustibles con alzas de 1% en naftas y del 1,9% en gasoil, luego el 16 de marzo con un alza promedio del 7%, el 17 de abril un 6% y el 5% de este fin de semana.

En otro orden, autoridades de la petrolera de bandera sostuvieron que YPF no aplicará ningún otro aumento de precio en lo que resta de 2021.

No obstante, eso no quiere decir que no haya más alzas producto del impuesto a los combustibles, que cobra el Gobierno cada 3 meses y se ajusta por inflación. Dependerá de si Nación suspende la aplicación del tributo que haya o no nuevos retoques en los surtidores este año.

Comentarios