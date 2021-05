El incremento de contagios esta estrechamente ligado con el aumento de circulación de personas

El subsecretario de Promoción de la Salud, Atilio García Plichta, que el aumento record de contagios en la provincia, que alcanzo los 490 en las ultimas 24 horas esta ligado al aumento de circulación y al relajamiento en la gente de las precauciones necesarias para evitar los contagios. Insto a renovar los cuidados y destaco el avance en el plan de vacunación provincial.

Atilio García Plichta, subsecretario de Promoción de la Salud

El subsecretario de Promoción de la Salud, Atilio García Plichta brindo un análisis sobre los motivos que llevaron al pico de 490 contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas. El funcionario de Salud destacó que el incremento de los contagios de las últimas horas tiene que ver que con el aumento de la circulación de personas. En este sentido volvió a pedir que la comunidad vuelva a redoblar los cuidados para evitarlos contagios.

Durante una visita a los estudios de Radio Provincia, García Plichta explicó que, para conocer las razones del incremento de los casos de coronavirus en la provincia en las últimas horas, hay que analizar sobre todo la cuestión social. “Esto significa que hay una mayor circulación de personas y no hay respeto o prudencia con respecto a los cuidados que hay que tener para evitar estos contagios”, dijo el subsecretario de Promoción de la Salud.

En este sentido, remarcó que la prevención en este tipo de situaciones es una prioridad para evitar los contagios. “Las nuevas cepas no complican, porque la vía de transmisión del virus es la misma”, dijo .

Y aclaró que está demostrado que cuando más circulación de personas hay , mayor es el aumento de casos.

Plan de vacunación

Plichta destacó el plan de vacunación anti covid que esta llevando adelante la provincia del Chaco. Los centros de vacunación están trabajando fuertemente en la aplicación de la segunda dosis de vacunas, para completar el programa de inmunización.

“Las vacunas nos dan esperanza, porque vemos como disminuye la mortalidad en personas mayores de 60 años que fueron inmunizadas”, dijo . Agregó que un reciente artículo publicado sobre la base de investigaciones dan cuenta que personas que tuvieron que ser internadas ( mayores de 60 años) , y tienen mas de 30 días de haberse colocado la primera dosis no tuvieron que tener asistencia respiratoria mecánica.

Renovar las precauciones

El funcionario puso énfasis en la necesidad prioritaria de volver a tomar los cuidados correspondientes para evitar una nueva escalada de contagios de coronavirus.

Asimismo, destaco que es fundamental que las personas que tengan algún síntoma o señal de haberse contagiado de coronavirus , llame a los teléfonos establecidos ( 0800-444-0829), de manera que pueda comunicarse con un operador para informar de su situación y recibir las recomendaciones específicas.

