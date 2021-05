Reclamo por clases presenciales: “En Chaco las escuelas están abiertas funcionando con presencialidad cuidada”, aseguró director regional

Ante la citación pactada para estos días por un grupo de padres autoconvocados en reclamo de la vuelta a clases presenciales en Resistencia, el director de la Regional Educativa 10-A Omar Rojo, declaró que resulta “sorprendente” esta convocatoria que consideró de “carácter extemporáneo”.

“Nos resulta sorprendente escuchar este tipo de manifestaciones acerca de que las escuelas están cerradas, porque la verdad es que están abiertas”, aseguró el funcionario en comunicación con Radio Provincia, y respondió, respecto a los reclamos, que “en Chaco las escuelas están funcionando, tenemos un esquema de presencialidad cuidada”. “No podemos aislarnos de la pandemia, estamos trabajando con protocolo de bimodalidad, es decir en forma presencial y virtual que va rotando en agrupamientos”, explicó.

“Desde que comenzamos a transitar este ciclo lectivo establecimos protocolos de asistencia a los lugares de trabajo que tiene que ver con la dimensión que tienen los establecimientos. Hay criterios epidemiológicos que nos requieren el distanciamiento social se cumpla al interior de las escuelas, eso significa que no podemos tener las aulas con todos los estudiantes simultáneamente”, señaló.

En ese sentido, Rojo planteó que si bien se exigen restricciones en escuelas barriales, esto “no es una cuestión caprichosa, se debe a la incidencia de la agenda sanitaria”, y apuntó que “tenemos que tener un mensaje de sensatez, de empatía con el esfuerzo que está haciendo el sistema sanitario”. “Llamo a la reflexión de quienes están convocando este tipo de manifestaciones, necesitamos entender que estamos en un momento sumamente complejo, donde la cuestión sanitaria no está resuelta”, remarcó.

Sobre el funcionamiento de las escuelas en este marco de pandemia, el director regional aseguró que “las escuelas están trabajando con un enorme esfuerzo y un gran compromiso”, lo cual indicó “hay que tener en cuenta a la hora de plantear ciertos discursos que circulan en el ámbito público”. “En el trabajo de la virtualidad no se deja de hacer la labor cotidiana que se tiene que hacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos una plataforma educativa que nos posibilita que se creen aulas de uso gratuito”, sostuvo.

Respecto a las restricciones que se imponen según clusters, Rojo valoró la incorporación a la presencialidad necesaria de los alumnos de la terminalidad educativa (7° grado y 5° año), en tanto que aclaró que “aquellos estudiantes que tengan dificultades de conectividad o pedagógicas acuden a las escuelas, las restricciones no los abarcan a ellos”.

“Tenemos que garantizar el derecho social a la educación de nuestros estudiantes y promover una pedagogía del cuidado que entienda que nosotros tenemos que fortalecer el lazo comunitario, que el lazo social es lo que nos va a posibilitar campear esta situación tan dura que nos toca vivir a nivel global, y de alguna manera reformar cierta mirada individualista que tiene poco cuidado respecto de los otros”, finalizó.

