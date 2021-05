La ministra Torrente expuso ante Diputados

En sesión especial convocada en los términos del artículo 107 de la Constitución Provincial, la Ministra de Educación Daniela Torrente, junto a su gabinete y equipo técnico, brindó precisiones sobre diversos puntos de la gestión de la cartera que conduce, de acuerdo al temario aprobado en la resolución 318/2021.

Luego de dar inicio a la sesión con el quórum de 25 diputados y diputadas y explicar la mecánica de la misma -que fuera adecuada teniendo en cuenta protocolos de bioseguridad- el Presidente del Poder Legislativo, Hugo Sager, invitó a la Ministra a tomar lugar en el Estrado. Torrente, por su parte, agradeció “tener este espacio para dar un informe del trabajo que venimos realizando en un contexto de pandemia, lo cual de ninguna manera nos exime de desarrollar todo los que nos compete, pero nos ha puesto el reto adicional de gestionar frente a lo desconocido”.

Sobre el temario en relación al cual expuso en la Legislatura, la funcionaria precisó que “el mismo nos habilita a expresarnos sobre muchas cuestiones, no solamente el tema salarial, sino que da lugar a una explicación sobre el funcionamiento integral del sistema educativo”.

La titular de la Comisión de Educación, Gladis Cristaldo, valoró el informe que brindó la Ministra y su equipo de trabajo y se refirió en particular a “las reuniones que se mantuvieron desde la comisión de política salarial y los acuerdos arribados en relación a la pauta salarial 2020 y 2021 en ese marco, y es importante destacar la participación de 18 sindicatos de manera permanente en esta mesa, inclusive algunos sindicatos que no reúnen el reconocimiento jurídico completo que se requiere para poder arrogarse representatividad de los docentes”. En ese sentido, señaló que “así y todo, el Ministerio de Educación obviamente por decisión de nuestro Gobernador, siempre ha estado dispuesto a escuchar a todos los sectores que pretenden representar o que representan a la docencia del Chaco”.

El diputado justicialista Nicolás Slimel, por su parte, observó que “la exposición de la Ministra fue muy explícita en relación a todos los puntos que han planteado los distintos bloques de la oposición en lo que era la convocatoria a esta sesión, desde la cuestión de infraestructura escolar hasta todo lo que ha realizado la provincia en esta época de pandemia para mejorar las condiciones de todos y cada uno de los estudiantes, y también los sistemas que actualmente están manejando en los distintos niveles”.

En cuanto a la cuestión salarial apuntó que “nosotros entendemos que ante un contexto de pandemia, y teniendo en cuenta que veníamos de una crisis económica en los años anteriores 2018-2019, sumada a un contexto de descontento social, porque lógicamente a todos se nos hace muy difícil esta cuestión de mantenernos en un confinamiento estricto al principio y ahora un poco más flexible; entendemos que el Gobierno ha hecho un esfuerzo enorme en lo que es este proceso de pauta salarial” y agregó que “no es por nada que el 83% de los sindicatos dentro de lo que es la mesa salarial han aceptado estos acuerdos”.

El legislador de la UCR Leandro Zdero consideró “si esto fuera un examen pareciera que el alumno quiere responder lo que quiere, no el temario que el docente le da, la verdad que no nos extraña, hace un tiempo que venimos escuchando un relato, pero la realidad es otra” señaló, “cuando uno sale a recorrer la provincia se encuentra con la disconformidad de los docentes que no están de acuerdo con el aumento, por más que lo expliquen cómo lo expliquen, cuando uno sale a las escuelas se encuentra que no cambiaron ni siquiera el cuerito de una canilla, por más que digan que hay inversiones, la realidad mata el relato, la verdad que nosotros esperábamos mayor claridad en el mensaje de la Ministra pero esto no ocurrió”.

Desde la banca del Frente Grande, la diputada Teresa Cubells, remarcó “nos parece sumamente importante que la Ministra se presente y de todas las explicaciones correspondientes, y que podamos preguntarle lo que entendemos que debemos preguntar, este es un ejercicio de la democracia y ella está hoy aquí presente con su equipo dando todas las respuestas sustentadas con datos” y observó “nosotros seguimos disintiendo en algunos temas y se lo vamos a plantear, por ejemplo en lo referido al fondo educativo y el tema salarial, porque nosotros como representantes de la ciudadanía tenemos la obligación sobre todo y también el derecho de escuchar y de preguntar todo lo que consideramos necesario, porque la ciudadanía eso espera de nosotros, tanto los docentes como los padres y toda la comunidad educativa”.

Tras la exposición de la Ministra de Educación, el diputado Juan José Bergia consideró que la misma fue “muy sólida, se visibiliza que el proyecto político va hacia una educación pública más fuerte, más firme. Lo tremendo de esto es que se mete la parte partidaria política en una cuestión que no tiene sentido, porque lo que hay que discutir es la educación como política de estado, hacia donde vamos, hacia donde queremos ir en el medio de una pandemia y la oposición no entiende que cada uno está aprendiendo de esta situación porque era algo que no conocíamos”. “Se explicaron claramente los números, las inversiones, las conectividades que tienen los alumnos, hacia donde queremos avanzar y no les alcanza por eso digo que yo agradezco a todo el equipo del Ministerio por su presencia”, señaló el legislador del Nepar.

La diputada Claudia Panzardi manifestó su satisfacción por la exposición de la Ministra Daniela Torrente. “Ha demostrado conocimiento, solvencia, sobre todo y cada uno de los temas que expuso, demuestran el trabajo que se viene realizando aún en momentos de una crisis pandémica, sanitaria y económica, devenida de muchas cuestiones pero fundamentalmente de La desinversión en educación que llevó adelante el macrismo durante los cuatro años que gobernó el país y lamentablemente eso marcó una profunda grieta en la provincia”, subrayó.

Desde el Frente Integrador el diputado Jaime Parra Moreno se refirió a cuáles fueron las inquietudes fundamentales que tenían desde su bloque. “Los puntos tienen que ver con las medidas dado el contexto de pandemia, qué materiales se les otorgó a cada uno de los establecimientos educativos como medidas de bioseguridad para los docentes, porque lo que nos transmitían verbalmente es que no contaban con los elementos, por eso vamos a hacer hincapié en esto, yo soy médico tengo más visión en ese sentido”.

El diputado Carim Peche señaló sobre los temas que más interrogantes tenían : “como toda interpelación, cuentan de cosas que viene haciendo el gobierno, nosotros también teníamos preguntas esenciales para la Ministra, por ejemplo cuánto cobra un docente inicial porque tenemos entendido que ronda entre 28 y 29 mil pesos y nuestra pregunta es sin una familia vive con ese dinero. Obviamente la respuesta es no, porque para no estar dentro de la línea de pobreza hay que ganar más de cincuenta mil pesos”. También hizo referencia a temas como “la presencialidad en las clases porque estamos convencidos que en la escuela no se contagian, en las cuales los contienen , están hace más de un año con clases virtuales y eso afecta. Los puntos que más nos interesan son las explicaciones, sobre política salarial e infraestructura”.

El titular del Bloque Justicialista, Juan Manuel Pedrini, sostuvo “fue una muy buena exposición por parte de la de la Ministra, cómo bloque oficialista estamos orgullosos de su accionar, agradezco a los colegas que mantuvimos la sesión a pesar de algunos intentos que hubo de tergiversar el modo de exposición”.

Entre los puntos destacados el diputado remarcó “que la provincia del Chaco pasó de 200 millones de inversión en infraestructura escolar a 2700 millones, eso nos da la pauta de la prioridad que tiene la educación en la gestión de Jorge Capitanich;, tenemos una gran plataforma educativa digital ELE donde hay más de 23 mil aulas y 13 mil docentes que están dando clases en el momento; junto con La Pampa, el Chaco es la única provincia que capacita a sus docentes en programación y la última generación de programas educativos” e hizo hincapié en que “la provincia del Chaco tiene la mayor recomposición salarial del país y es la única que garantiza una cláusula de actualización de los salarios por la inflación”.

