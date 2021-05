EL CONCEJO RECIBIÓ AL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y DEPORTES.

Los concejales recibieron en el recinto a Germán Rearte Secretario de Desarrollo Humano y Deportes del municipio.

El funcionario habló sobre el censo que realizaron desde su área para tener datos reales y concretos que permitió hacer un programa de trabajo que verdaderamente incluya a todas las personas con discapacidad.

“En base a esos datos pudimos armar el proyecto de inclusión que se llama Sáenz Peña Inclusiva” dijo y explicó que el programa no tiene ítems u objetivos fijos sino que se van generando y se los cumple y que engloba a diferentes áreas del municipio como por ejemplo el área de obras públicas que realizó rampas en varias de las avenidas de la ciudad y que están realizando relevamiento sobre las que existen en entidades públicas, farmacias, supermercados, etc.

Otro relevamiento del censo permitió que se implemente la capacitación en Lengua de Señas Argentinas para todo el personal municipal que trabaja en atención al público en general que contará de dos etapas más y aclaró se ha avanzado mucho pero aún queda bastante por hacer en la zona rural por ejemplo.

Rearte informó sobre el programa presentado en varias entidades respecto al deporte adaptado, entregó a cada uno de los ediles una copia del mismo y solicitó acompañamiento del cuerpo “En lo que es inclusión estamos juntos no hay color político, hay que articular entre todos, necesitamos ser inclusivos; desde el área de discapacidad y la municipalidad estamos apostando muy fuerte a la inclusión y creo que debemos hacerlo, tenemos todas las herramientas y los invito a que se sumen” expresó.

Los ediles se comprometieron para continuar trabajando en todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad para poder hacer una verdadera ciudad inclusiva y entregaron la resolución que expresa el «beneplácito del Cuerpo Legislativo al hacer visibles y efectivsa las políticas relacionadas con las personas con discapacidad» proyecto presentado por la concejal Raquel Psocik que tuvo acompañamiento de ambos bloques.

Comentarios