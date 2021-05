La pandemia vuelve a golpear fuerte en el área metropolitana

Con 149 casos diarios, el AMGR alcanzó el récord desde el inicio de la emergencia sanitaria. Los contagios aumentan en edades más bajas.

Tras analizar el comportamiento de los principales indicadores con que se monitorea la evolución de la emergencia sanitaria generada por la Covid-19, el gobernador, Jorge Capitanich, admitió ayer que la semana epidemiológica 61 mostró números “adversos”, que terminaron por confirmar una tendencia que venía gestándose desde antes del fin de semana: la pandemia vuelve a golpear con crudeza en el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR).

La evidencia está a la vista. En el AMGR fue de 149 diarios por semana, de hecho fue el más alto desde el inicio desde marzo del 2020, superando los 143 que había marcado el “pico”, durante la primera quincena de enero de este año. “Está pegando fuerte en esa zona, sobre todo en Resistencia y Barranqueras”, admiten en el Comité de Monitoreo, y alertan que los números son visiblemente mayores a los que se habían registrado durante el “amesetamiento alto”, previo a la segunda ola.

El escenario no es esperado. Hay que tener en cuenta que restan tan sólo cinco días de vigencia del Decreto N° 939 que prorrogó las restricciones determinadas a mediados de abril. De allí, la preocupación de las autoridades: a poco menos de un mes de medidas de “contención” en el AMGR la situación no sólo no ha mejorado, sino que muestra señales de alerta aún mayores.

PRINCIPALES INDICADORES

Capitanich alertó sobre el aumento de nuevos casos promedios diarios por semana el cual pasó de 210 a 252 en toda la provincia, a lo que sumó el aumento de la tasa de positividad del 20,1% a 22, 6%.

En el caso del indicador favorable, Capitanich destacó el número de testeos el cual figura en torno a 1.112 casos promedio diario por semana.

El gobernador explicó además que la edad de los contagiados persiste en torno a 38 años, la edad promedio de fallecidos a 68 años y que los internados crecieron de 136 a 141 pacientes en aislamiento hospitalario.

En este sentido, desde el Comité de Monitoreo explicaron que lo interesante de la semana es que hubo una disminución en los contagios entre el grupo de mayores de 60 años, cuando todos los demás grupos aumentaron.

Puede haber un “efecto vacuna, pero para el resto de comunidad es muy temprano para pensar en relajarse en función del avance de la campaña de inmunización”, aseguraron.

El gobernador, detalló ayer que la capacidad instalada del sistema sanitario público y privado alcanzó a 34,% en Asistencia Respiratoria Mecánica y 55,3% de las camas Covid.

