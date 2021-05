CONCEJALES RECIBIERON A LA ABOGADA CASTILLO Y HABLARON DE LAS DIFICULTADES QUE TIENEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO VISIBLE.

La abogada María Elena Castillo estuvo en el recinto y dialogó con los ediles respecto al trato que reciben aquellas personas cuya discapacidad no es visible y planteó buscar la manera de trabajar juntos en políticas efectivas relacionadas a las personas con discapacidad.

Remarcó el desconocimiento que hay en algunos organismos, comercios e instituciones respecto a reglamentaciones y permisos para las personas con discapacidad e hizo hincapié en la necesidad de visibilizar y concientizar a la población como así también, en algunos aspectos estructurales necesarios en la ciudad como el uso de baldosas para no videntes, permiso para que las personas puedan ingresar a diferentes lugares con sus perros guías, entre otros temas.

La concejal Raquel Psocik en la sesión del 27 de abril presentó el proyecto que plantea esta problemática que a diario sufren aquellas personas con discapacidad no visible el que fue aprobado por ambos bloques.

Los concejales valoraron los aportes de la Sra Castillo sobre el tema y se comprometieron a seguir trabajando en todo aquello que sirva para hacer de Sáenz Peña una ciudad más inclusiva.

