UNCAus y UTN esperan el turno de la vacuna para el sistema universitario

En concordancia con lo que se trató en la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

respecto al plan de vacunación contra COVID-19 en el sistema universitario, la Universidad

Nacional del Chaco Austral y la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica

Nacional aguardan la definición de los plazos de vacunación para el personal docente y no

docente.

La esperanza de la vacunación despierta un gran aliciente de salida de la Pandemia, ya que es

notoria la urgencia desde la realidad del personal docente y no docente de las Universidades

que componen el sistema universitario nacional. Y, es en este sentido, que la Provincia del

Chaco dispondrá atenta al plan de vacunación que está llevando adelante, la disponibilidad de

los turnos asignados al personal de la comunidad universitaria teniendo mayor prioridad las

personas que conformen grupos de riesgos y aquéllas con comorbilidades.

En acuerdo con el Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco, y en comunión con las medidas

tomadas desde los estamentos nacionales en lo respectivo al Plan Nacional de Vacunación, se

determinará el plazo en el que se realizará la distribución de los turnos al personal docente y

no docente dado cumplimento a la priorización de los grupos etarios, de riesgos, y con

comorbilidades de la comunidad en general.

Esta determinación mancomunada de las autoridades de las Universidades de la Provincia, y el

Gobierno del Chaco, establece una priorización´ en la distribución de turnos para el mencionado

personal, una vez que se dispongan de las cantidades necesarias de las dosis de vacunas para

comenzar a realizarlo.

El empadronamiento de las personas que podrían aplicarse la inmunidad mediante las dosis de

vacunas, se realizó tiempo atrás en las Casas de Altos Estudios elevando a las autoridades

pertinentes al efecto.

Dado los tiempos que corren, y la necesidad de retomar la presencialidad en las actividades,

resulta notoria la necesidad de seguir avanzando de manera conjunta en lograr el mejor

esquema de Plan de Vacunación de todo el Sistema Universitario de la provincia del Chaco.

Comentarios