Capitanich definió continuar con las medidas restrictivas para contener los casos de coronavirus

El gobernador Jorge Capitanich informó hoy que junto al Comité de Evaluación, Monitoreo y Seguimiento de la Emergencia Sanitaria, el Consejo Provincial de Desescalada y el Consejo Provincial de Vacunación decidieron continuar con las medidas “preventivas y correctivas para la administración de contagios de COVID-19”.

Si bien el mandatario no precisó hasta cuándo seguirán las restricciones, pidió a la comunidad “que sigan cuidándose manteniendo distancia de 2 metros entre personas, utilizando cubrebocas y lavándose la manos constantemente. Recuerden siempre mantenerse dentro de su misma burbuja para evitar contagios”.

“Estas medidas que estamos llevando adelante nos han dado resultados”, aseguró.

Para recordar que las medidas abarcadas por este decreto para prevenir el contagio y de esta manera evitar el colapso sanitario en medio de esta ‘segunda ola’ eran las siguientes:

No se encuentran permitidos eventos públicos o privados en espacios cerrados bajo cualquier modalidad o motivo. A su vez los eventos en espacios abiertos se encuentran permitidos con un máximo de asistentes que no superen las 20 personas.

Los comercios están habilitados a funcionar de 8 a 21.

Los casinos, cines y centros comerciales podrán hacerlo hasta un máximo de superficie de 50%.

El transporte público de pasajeros que se limita de 6 a 21, sin pasajeros parados.

Gimnasios, actividades físicas y deportivas deberán funcionar con hasta el 50% de la superficie.

Bares y restaurantes podrán abrir de 8 a 24.

La alarma sanitaria rige a partir de las 22, con restricción de circulación controlada con las fuerzas de seguridad provincial y nacional, en coordinación con los distintos municipios y sus policías comunitarias.

Iglesias, cultos y celebraciones religiosas están habilitadas con un máximo asistente equivalente al 50%.

No se encuentra permitido el desarrollo de viajes de egresados o de contingentes que impliquen a mayores de 60 años o integrantes de grupos de riesgo.

