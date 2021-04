“Esto es una verdadera reparación histórica para El Impenetrable”, afirmó Capitanich al habilitar el Acueducto

Junto al presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el gobernador Jorge Capitanich inauguró hoy el Acueducto desde la planta de potabilización de agua en Nueva Pompeya y aseguró que la obra es es “una verdadera reparación histórica para El Impenetrable chaqueño”.

En su discurso, Capitanich detalló que se trata de una red de 90 kilómetros para llegar a 63 parajes rurales desde el río Bermejo pasando por las localidades de Wichí El Pintado, El Sauzal y Nueva Pompeya. La obra beneficiará a 750 familias rurales con un sistema de techo-canaleta para cosecha de agua y cisternas de entre 16 y 18.000 litros de capacidad con el objetivo de acumular agua.

“Estar en el corazón de El Impenetrable chaqueño, en Nueva Pompeya, para nosotros hoy es un día de emoción”, expresó el mandatario provincial y mencionó que este proyecto se financió con un programa llamado Norte Grande, que en su momento Néstor Kirchner como presidente y Alberto Fernández como jefe de Gabinete de ministros “lo hicieron para poner equidad en una reparación histórica en el norte argentino”.

Y se refirió al periodo en que la obra quedó paralizada: “Muchas gracias Alberto Fernández porque El Impenetrable, con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, tuvo un proceso de reparación histórica. Esta obra que se había ejecutado en más del 40% hasta el 2015, no se pudo completar en el periodo anterior, lo completamos nosotros. Eso también tiene un valor inconmensurable para el desarrollo de nuestros pueblos y comunidades”.

“Nuestras provincias no pagaron un centavo por los préstamos contraídos ni tampoco por contrapartida financiera. Lo que recibimos las provincias son estas obras que dignifican a miles y miles de familias. Hoy son más de 20.000 pero está proyectado para abarcar a más de 60.000 personas”, aseguró Capitanich.

Sobre la culminación de la obra, afirmó: “Esto es un reconocimiento a nuestros intendentes y concejales, a los trabajadores de la empresa Sameep, a los técnicos, a los que trabajaron incansablemente. Pero también es un homenaje a los hombres y mujeres, niños, adolescentes y jóvenes que viven todos los días aquí con sueños y esperanzas que hoy empezamos a transformar en realidad”.

“Esto es una verdadera reparación histórica como lo son las escuelas, los hospitales, los centros de salud, las viviendas y también la inclusión social, porque ha permitido garantizar la titularidad de un derecho social para nuestras pensiones no contributiva, pensión a la vejez, a madres de 7 hijos, a personas con discapacidad que tienen un ingreso que les permite vivir todos los días de su vida”, enumeró.

Y agregó: “Lo mismo que la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, o lo mismo que el Plan Progresar. Las transferencias sociales directas constituyen una fuente de ingreso que les permite a muchas de nuestras familias de El Impenetrable vivir con mejor calidad de vida”.

A su vez, destacó que el Gobierno está conectando El Impenetrable: “La ruta 3, en marcha de Villa Río Bermejito a El Espinillo, la ruta 9 de Miraflores a Las Hacheras. Y queremos llegar con la ruta a Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza y El Sauzalito”.

“Nos falta y mucho, seguramente, por reparar históricamente. Pero qué bueno es que el pueblo argentino y chaqueño observen esta obra”.

“Pero no es solamente esta obra. Queremos agradecer al Gobierno nacional que hoy tenemos la planta de tratamiento de efluentes líquidos y cloacales en Resistencia, planta funcionando que nos va a permitir garantizar el proceso de inversión para la universalización de los servicios de cloacas en las redes domiciliarias”.

Luego enumeró una serie de obras en proceso y en ejecución: “Se hizo un procedimiento licitatorio con el Banco Mundial para llegar a Fuerte Esperanza con la red domiciliaria de Wichí, El Sauzal, Fuerte Esperanza y 250 familias rurales más”.

“Tenemos muchas obras, viviendas en terminación y en proceso. En Rincón Santa María, Puerto Bastiani y Puerto Vilelas tenemos redes de alta y media tensión. La ruta 7 que está terminada. Escuelas en proceso de inauguración y 30 en ejecución. Rutas, pavimento urbano, agua potable, cloacas. Inversión pública para potenciar la inversión privada. Inversión privada para reactivar la economía. Para poner a Argentina y a Chaco de pie”, remató.

Fuente: Diario Chaco.-

