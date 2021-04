Médicos de Sáenz Peña se manifestaron para pedir mejores salarios: «La vocación no justifica la explotación»

Bajo el lema “la vocación no justifica la explotación, queremos mejoras en los salarios”, médicos asociados a la Gremial Médica Hospitalaria se manifestaron esta mañana frente al hospital 4 de Junio de Sáenz Peña en el inicio de un paro que tienen previsto extender hasta este miércoles con guardias mínimas.

Los trabajadores de Salud reclaman mejoras salariales y laborales: “Queremos una mejor atención, queremos mejorar la atención pero fundamentalmente lo que estamos pidiendo es ser escuchados y recibidos por el Gobernador de la provincia”.

Comentaron que se presentó una nota con una serie de puntos a través de los representantes de la Gremial Médica, quienes fueron recibidos hace 10 días por el Ministro de Economía. Pero la respuesta no fue favorable, «se negaron todos los puntos» que solicitaron.

Los médicos piden su recategorización porque muchos de ellos están en la categoría 4 que «es una muy baja». Asimismo, mejoras en el salario básico ya que tienen un «básico de 13 mil pesos, llegando a 18 mil aquellos con varios años de antigüedad» y mejoras en cuanto a las horas de guardia.

“Estos pedidos fueron todos denegados, ahora lo que se está pidiendo es una audiencia con el gobernador Jorge Capitanich, queremos que nos reciba para poder plantear estos puntos y seguir evaluándolo”, explicaron.

Por otro lado recordaron que los sueldos de los médicos están estancados desde el año 2019: “Si bien ahora se dio un 15% de aumento que aun todavía no lo vimos , pero estamos pidiendo mejoras en cuanto al salario, porque la situación económica es muy delicada para todos. Estamos trabajando desde el año pasado sin parar. Nunca se detuvo la atención en el hospital bajo toda la presión que eso significa el estrés, cansancio físico, estrés emocional, hay muchos factores que influye en esto”.

Fuente: Diario Chaco.-

