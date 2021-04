La provincia del Chaco comienza a vacunar a menores de 60 años.

Personas con factores de riesgo, inscriptas en la página oficial del gobierno chaqueño, pueden consultar desde hoy –a las 18- el día, el horario y el lugar de vacunación.

Luego de avanzar por etapas en los grupos más vulnerables a la COVID-19, el gobierno provincial comienza a vacunar con la primera dosis a personas menores de 60 años con factores de riesgo. Así se hizo saber a esta Agencia FOCO desde el Ministerio de Salud de la provincia tras confirmar los nuevos turnos asignados.

“Las personas con factores de riesgo de entre 18 y 59 años, inscriptas hasta el pasado viernes 23 de abril en la página elijovacunarme.chaco.gob.ar pueden consultar día, horario y lugar de vacunación en ese sitio oficial desde este lunes 26, a las 18, para recibir la primera dosis en los centros habilitados”, ratificaron desde la cartera sanitaria.

Al corte del pasado viernes 23 de abril, suman unos 18700 los inscriptos con factores de riesgo, mayores de 18 y menores de 60 años los que estarían en condiciones de inocularse en esta etapa presentada. El registro voluntario realizado por las personas con factores de riesgo no implica el otorgamiento del turno para vacunarse, ya que cada caso fue analizado por un grupo de especialistas designados por Salud. Es decir, tal como se establece en la página web, “registrarse no implica solicitar un turno ni una reserva para aplicarse la vacuna”.

En la capital provincial, los lugares asignados para esta vacunación son los mismos que los ya utilizados por los otros grupos etarios. A saber: Club Atlético Sarmiento, Club Chaco For Ever, Club Central Norte, Centro de Convenciones Gala, Parque de la Democracia y Polideportivo Jaime Zapata, en el horario de 8 a 15,30.

Con el Consejo de desescalada y recomendaciones

En reunión entre el gobernador Jorge Capitanich y el Consejo Provincial de Vacunación y de Desescalada, se analizaron los indicadores sanitarios para definir una estrategia de vacunación eficiente y llegar de un modo sensible a quienes más lo requieren.

Las recomendaciones del Consejo para la continuidad del plan de vacunación es llegar a personas con:

-Diabetes.

-Obesidad.

-Inmunodepresión.

-Discapacidad.

-Hipertensión.

Las personas registradas en la página “Elijo-Vacunarme” alcanzan a 18.700 personas desde el mes de marzo. “La cobertura prioritaria es para personas de mayores de 60 años y las que son consideradas con factores de riesgo. Por lo demás, los integrantes del Consejo Provincial de Desescalada recomiendan mantener las medidas adoptadas en el Decreto 857/2021 hasta el 15 de mayo”, anticipó el titular del Ejecutivo provincial.

Más de 179 mil dosis aplicadas

Tal como lo aseguró el mandatario provincial esta mañana a través de sus redes sociales, la Campaña de Vacunación provincial permitió aplicar 179.464 dosis. Así, adelantó que durante el transcurso de esta semana “superaremos las 200.000 dosis aplicadas”.

“La administración de contagios implica la combinación de restricciones parciales a la circulación junto con el avance sistemático del plan de vacunación pues nuestros indicadores permiten corroborar que la letalidad disminuye el 93,8 % en los vacunados, al mismo tiempo que experimentan 0,5 % de los contagios desde el día de la aplicación de la dosis hasta el día”, explicó.

En detalle

Hasta ayer domingo 25 de abril, este es el detalle de la Campaña de Vacunación COVID-19:

Total de dosis (1er componente) aplicadas: 73018 Sputnik V

16056 Covishield

52793 Sinopharm

10880 AstraZeneca

Total: 152747

Total dosis 2do componente aplicadas:

23004 Sputnik V

188 Covishield

931 Sinopharm

2594 AstraZeneca

Total: 26717

Total de dosis aplicadas: 179464

Comentarios