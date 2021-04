Capitanich presentó el “Pasaporte COVID19” con una base de datos personales unificada para la circulación

En la mañana de este jueves el gobernador Jorge Capitanich lanzó la nueva aplicación para dispositivos móviles bautizada como “Pasaporte COVID19”, dentro de la cual se tendrá una base de datos personales junto a información del sistema sanitario sobre la persona con la finalidad de flexibilizar la circulación interna y externa.

“Esta es una muy buena herramienta y ojalá la podamos instrumentar bien, masificar en su uso y perfeccionar en su contenido a medida que su uso sea extendido y favorezca la circulación de personas”, celebró el gobernador en su discurso, y explicó que “la idea del pasaporte es que con la base de datos incorporada uno pueda ir a un bar, un restaurante, al gimnasio o incluso a la escuela sabiendo que está vacunado, si ha tenido contagio o no, o si tiene síntomas”.

Si bien todavía la aplicación no está disponible para su descarga, el gobernador sostuvo que la intención es que ya se pueda usar desde el 1 de mayo y que se dé alcance para todos los habitantes de la provincia, frente a lo cual anticipó que “ya tenemos una fuerte base de casi 500 mil personas” y agregó que esto “se puede extender aún más en forma rápida”. “Si este pasaporte comienza a funcionar y es utilizado de manera frecuente nos va a permitir extender al resto de las provincias”, adelantó.

En ese sentido, el mandatario instó a tener “una administración inteligente de contagios” mientras avanza el plan de vacunación, lo que explicó como “utilizar toda la tecnología informática y de comunicación disponible, lo que se puede implementar de manera práctica a través del Pasaporte COVID19”. “Esto es a los efectos de que mientras la vacunación otorgue inmunidad tengamos una administración inteligente de contagios a través de un sistema unificado de aplicación que registre el cuadro de situación para que cuando una persona vaya a un comercio identifique si tiene o no potencialidad de contagio, o si ha cumplido los requisitos y no tiene contagio adquirido”, insistió, y remarcó que “es más eficiente que el hisopado que plantean muchas jurisdicciones”.

Según indicó el gobernador esta nueva medida se adhiere al ya fijado plan de radarización, el corredor sanitario para transporte de carga, controles sobre zonas fronterizas, verificación de pasajeros que arriban a la provincia vía terrestre o aérea, y nuevas máquinas lectoras faciales y de patentes, todo lo cual confluye en los datos del Pasaporte. “Esto es muy importante, aquí identificamos la patente, los datos personales, la lectura facial, el autotest y la georreferenciación, esto va a involucrar si la persona está vacunada o no”, aseguró.

Velázquez: “Esta herramienta tiende el normal camino a la circulación”

A su turno, Lucas Velázquez, presidente de la empresa ECOM Chaco que tuvo a su cargo el desarrollo de la aplicación, aseguró que “esta herramienta tiene como función el ir tendiendo al camino a la normal circulación de la sociedad”.

“Es una herramienta que intenta unificar todas las herramientas que están siendo utilizadas en la provincia, y también agrega la información sanitaria proveniente del sistema de salud con los PCR, resultados y sus fechas pertinentes”, explicó, y sumó que “también agrega información de vacunación, turno de vacunación e información de dosis recibidas con fecha”. “Viene a intentar mediar entre la sociedad y la circulación como un concepto de camino a la normalidad, de facilidad en contexto de pandemia”, sostuvo.

En principio, la aplicación está diseñada para el sistema operativo Android y podrá ser descargada desde Play Store una vez que Google habilite su publicación, algo que se espera sea en los próximos días.

Para su uso, se solicitará ingresar a la cuenta de Gobierno Digital con número de CUIL y la contraseña personal, aunque también se podrá crear una cuenta nueva. Posteriormente, se pide una validación vía mail o sms donde se recibirá un código, el cual será solicitado en la siguiente pantalla para validar la identidad de la persona, luego será el turno de rellenar algunos datos personales que sean necesarios y se pedirá hacer la autoevaluación COVID-19, la cual es imprescindible realizarla cada 7 días para mantener el código QR activo. Finalmente la plataforma desplegará una pantalla articulada varios paños: Pasaporte COVID – Pasaporte QR – Turnos y Vacunación – Resultados COVID, cada uno con información propia de la persona que mantiene su cuenta abierta en el móvil.

Para el uso de Pasaporte COVID19, Velázquez señaló que será necesario especificar el tipo de relación de dependencia o situación laboral, o también, en caso de ingresar a la provincia, detallar si viajan menores de edad y sus datos personales. “La provincia está trabajando en controles fronterizos y los datos van a ser cruzados”, explicó, y agregó que “lo que se busca también es una herramienta escalable e ir tendiendo a una herramienta de servicios gubernamentales única”.

