NO SE SUSPENDEN LAS CLASES: LA MINISTRA TORRENTE DETALLÓ EL ESQUEMA PARA CONTINUAR CON LA PRESENCIALIDAD

La funcionaria se refirió al esquema que se aplicará a partir de este lunes 19 de abril.

La ministra de Educación, Daniela Torrente, ratificó este domingo la continuidad de las medidas del Decreto 355/21 por el cual se aprobó el protocolo sanitario y pedagógico para el inicio del ciclo lectivo 2021. «No sé suspenden las clases ni se cierran las escuelas; los protocolos con los que vamos a funcionar son los mismos que venimos aplicando, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el uso del espacio físico y el distanciamiento social, y lo que hemos definido ahora es el agrupamiento de los indicadores de salud respecto de las condiciones de las distintas localidades», sostuvo.



Atento a la situación epidemiológica actual, a las distintas formas de escolarización vigentes que se desarrollan conforme a las modalidades establecidas -presencial, no presencial, combinada o alternada- se efectuarán adecuaciones, determinando un tratamiento diferenciado que habrá de aplicarse conforme al desarrollo evolutivo de la actividad y los eventuales riesgos de contagios por casos detectados.



La ministra Torrente detalló que en las localidades donde los contagios no superen los 150 casos activos cada 100 mil habitantes, las instituciones educativas integrarán el grupo de escuelas con presencialidad cuidada, y las clases continuarán desarrollándose tal como lo vienen haciendo desde el inicio del ciclo escolar.



En localidades que registran más de 150 casos activos cada 100 mil habitantes, las escuelas son incluidas en el grupo de escuelas con restricciones, y sólo asistirán presencialmente los grupos priorizados en la Resolución del Consejo Federal de Educación (CFE) Nº386: poblaciones escolares que por distintos factores no hayan podido mantener su continuidad pedagógica, las y los niños de sala de 5 años del Nivel Inicial y de primer ciclo del Nivel Primario, estudiantes de ciclo básico del Nivel Secundario, y alumnos y alumnas con discapacidad que no formen parte de los grupos de riesgo.



Hasta el momento las escuelas con restricciones son las instituciones de las siguientes 23 localidades: Resistencia, Colonia Popular, General Capdevilla, Napenay, Campo Largo, Colonias Unidas, Basail, La Tigra, Sáenz Peña, Presidencia de la Plaza, Villa Ángela, Las Breñas, Barranqueras, Colonia Benítez, La Leonesa, Los Frentones, Pampa Almirón, La Clotilde, Fontana, San Bernardo, Coronel Du Graty, Las Palmas y General Pinedo.



La funcionaria aclaró que en el caso puntual del Gran Resistencia junto con el Ministerio de Salud Pública se van a ir identificando aquellos barrios donde haya una mayor cantidad de casos activos de COVID 19 para ir tomando las definiciones, y que ya fueron incluidas en el grupo de escuelas con restricciones las ubicadas en la zona centro, Central Norte, Palermo 1, Libertad, Paykín, Fyrnys, Villa Gonzalito y Villa Universidad, por lo que la mayoría de las instituciones continuarán con el desarrollo normal de clases presenciales cuidadas.



Cada viernes, a las 18, desde el Ministerio de Educación se informará cuáles son los establecimientos del área metropolitana que deben incorporarse a este sistema diferencial.



Por eso, indicó que se priorizará a «los y las estudiantes que pedagógicamente tienen menor autonomía en el aprendizaje en su nivel, así como a estudiantes que, independientemente del nivel que cursen, tuvieron dificultades en la continuidad pedagógica, o tienen dificultades de aprendizaje, o registran menor avance con respecto a los contenidos».



Destacó la importancia de sostener la presencialidad en barrios de zonas más vulnerables de la Capital, donde «educar en contexto de presencialidad tiene un significado superior, ya que sabemos que son estudiantes que tuvieron menor vinculación a través de la conectividad».



Dijo que el esquema también contempla escuelas con presencialidad mínima, que serán aquellas que, independientemente de la localidad donde se encuentren, registren más de 3 burbujas con casos activos en simultáneo. En estas instituciones se suspenderá la presencialidad de estudiantes por cinco días contados desde la asistencia del último caso, «para evitar una mayor propagación del virus dentro de esas escuelas», indicó.



A la vez que explicó que «si por alguna razón los y las docentes deben dar clases virtuales, tendrán la posibilidad adicional de asistir a las escuelas y utilizar la conectividad y el equipamiento que tenemos en las escuelas», y aclaró que en el resto de las localidades y escuelas rurales sin circulación del virus se seguirá trabajando normalmente.