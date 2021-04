MIRAFLORES “POLICIAS VESTIDOS DE GAUCHOS DETUVIERON A UN PRÓFUGO P/SUP. ABUSO SEXUAL, BUSCADO DESDE EL 2019”

Desde hace un tiempo los uniformados de Miraflores, venían realizando tareas investigativas respecto a masculino que residía en Paraje Palo Blanco Miraflores, distante unos 80 kilómetros al norte, este ante la presencia de vecinos se ocultaba en el monte, atemorizando a los lugareños, dicha persona residiría en la zona hace 2 años aprox., dando datos falsos, haciéndose pasar por apellido R. conforme investigación realizada, esta persona seria oriunda de la localidad de Villa Río Bermejito.

El personal policial logró entrevistar al dueño del campo donde prestaba servicio como peón rural, afirmando trataria de C. R. M. realizado interconsulta con Comisaria Jurisdiccional, dio cuenta ciudadano C. presenta PEDIDO DETENCIÓN ACTIVO causa D. F. S/ DENUNCIA SUP. ABUSO SEXUAL, de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 J. J. Castelli.

Que teniendo en cuenta esta situación, tratándose una persona peligrosa, personal uniformado de Miraflores se ingeniaron camuflando al personal policial de gauchos para de esta forma no levantar sospechas en el prófugo, en horario vespertino en la fecha actual, los policía los vieron salir del hogar en dirección al Kiosco Rural, distante a pocos kilómetros del lugar, logran su Aprehensión, identificándose como C. R. M. (A) CORRIENTE ( 36) Ddo. Planta Urbana Villa Rio Bermejito, Comunicado el Fiscal de Turno Dr. Gerónimo Roggero dispuso la entrega del Detenido al personal de la comisaria de Villa Rio Bermejito.-

Comentarios