“Santi es el angelito que tiene Emmita de por vida”, dijo la madre

Natalí Torterola se mostró emocionada luego de que el influencer comunicará que se logró recaudar los más de dos millones de dólares.

Natalí Torterola, madre de Emmita Gamarra, la beba chaqueña que padece una atrofia muscular espinal para lo cual necesita tratarse con el medicamento más caro del mundo, se mostró emocionada luego de que en el día de hoy se confirmará que se pudo recaudar los más de 2 millones de dólares que sale el mismo.

“Todavía no caemos”, dijo la joven tras conocer la noticia de que el influencer Santiago Maratea diera a conocer la novedad a través de sus redes sociales.

“No nos alcanzan las palabras para poder agradecerle ya que tuvo mucho que ver en esta campaña”, aseveró la joven madre y agregó: “Es el angelito que tiene Emma de por vida”.

Maratea, quien hace poco más de 10 días comenzó la movida solidaria informó que una mujer, de la cual no brindó identificación, se comunicó con él en el día de ayer y donó medio millón de dólares que permitieron alcanzar el objetivo.

“Fue una sorpresa; y si bien hay cosas que parecen recontra lejanas, no hay que bajar los brazos”, dijo Natalí a ChacoTV.

Dijo que el objetivo es tratar de descansar ya que “dormimos muy poco estas semanas” y que Emmita este tranquila para poder viajar cuanto antes a Buenos Aires y empezar con la recuperación de la pequeña.

La beba se realizó hoy un análisis de sangre y se esperan los resultados del mismo para poder terminar la compra del medicamento.

Al ser consultada si pudieron tomar contacto con el influencer, Natalí dijo que “él está al tanto de todo y esperemos que esté en Buenos Aires para cuando viajemos”.

Respecto a como sigue el tratamiento de la beba, Natalí dijo que esperan mantener un contacto con el laboratorio que produce el medicamento ya que se debe realizar un Centro de Infusión en Buenos Aires. “Creo en dos semanas o tres ya estaremos en Buenos Aires”, adelantó.

Sobre lo que espera a futuro y tras la aplicación del medicamento, la madre dijo que “verla sin esos cables, a nosotros nos alcanza y esperemos que en un futuro pueda caminar».

