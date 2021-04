FUERTE ABORDAJE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NUEVAS MEDIDAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA

Una disposición especial permite al Ministerio de Seguridad y Justicia solicitar el corte de servicios en inmuebles donde se realicen eventos no permitidos.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia trabaja en el cumplimiento del Decreto Nacional 235/21 del Poder Ejecutivo Nacional, al cual adhirió el Gobierno del Chaco y que rige desde el 9 abril hasta el próximo 30 de abril. Entre ellas, existe una disposición especial que permite a la cartera solicitar el corte de servicios en inmuebles donde se realicen eventos no permitidos por las normativas vigentes.

En este marco, la Ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar brindó detalles sobre los alcances de la norma y encabezó un operativo de prevención en Presidencia Roque Sáenz Peña con el objetivo de evitar contagios de Covid-19.

Entre las nuevas medidas, se continuará con los corredores seguros en rutas y accesos a la provincia para viajantes en coordinación con las fuerzas provinciales y nacionales. Asimismo, se fortalecerán los controles en accesos limítrofes y en la zona fronteriza con Paraguay, disponiendo más agentes y dispositivos tecnológicos para controlar el acceso y egreso al Chaco.

Se está realizando un fuerte control en los ríos y sobre los posibles cruces ilegales de personas, por ello, se trabaja mancomunadamente con los intendentes de localidades cercanas a la República del Paraguay. “Los cruces ilegales no permiten el control sanitario para evitar contagios, por eso estamos reforzando la labor en esas regiones”, indicó la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar.

Fuerte abordaje sobre eventos clandestinos y corte de servicios

El Decreto Provincial 792/21 impone una disposición especial para prevenir la realización fiestas o eventos sociales no autorizados. Esto se da en virtud del aumento de casos en toda la provincia, pero en particular en algunas localidades con riesgo epidemiológico por Covid-19.

Hay que recordar que no están permitidos eventos públicos y privados en espacios cerrados, bajo cualquier modalidad o motivo, con la excepción de reuniones familiares de grupos convivientes en domicilios particulares y eventos en espacios abiertos, pero hasta 20 personas.

De no cumplir esta disposición, el Ministerio de Seguridad y Justicia estará facultado a solicitar a las empresas del Estado prestadoras de servicios públicos la interrupción del servicio donde se realicen eventos sociales sin permiso, y registren irregularidades o alteraciones en la declaración de categoría de usuario o en la potencia declarada.

La cartera, a través de las fuerzas policiales tendrá a su cargo notificar sobre la infracción cometida, identificar al responsable y brindar la ubicación del inmueble. Por otra parte, la reconexión del servicio se hará efectiva una vez que se acrediten las sanciones o multas aplicadas.

“Lo que pedimos no es irracional ni está fuera de contexto, sino es dentro de un contexto de pandemia que ha golpeado fuerte a todo el mundo. En la provincia, gracias al monitoreo constante y al trabajo articulado de todas las áreas del Estado se ha logrado una estabilidad epidemiológica”, destacó la ministra Gloria Zalazar.

Asimismo, el nuevo Decreto Provincial ratificó las medidas de restricción de horarios de circulación entre las cero y las 6 de cada día, con excepción de aquellos y aquellas consideradas esenciales por su actividad laboral. El Ministerio de Seguridad dispuso la realización de operativos de la Policía del Chaco y de la Policía Caminera para el control del cumplimiento de estas medidas, así como el monitoreo de aislamiento para las personas provenientes del exterior; solicitud de permisos de ingreso a la provincia a través de Tu Gobierno Digital establecidas también en el decreto.

Por otro lado, el cuerpo de Policía de Control de Covid, lleva adelante recorridos por el centro de Resistencia para garantizar el cumplimiento del uso de barbijo o tapaboca, higienización permanente de manos y distanciamiento entre las personas en la vía pública y edificios públicos.

“La cantidad de casos diarios está dentro de lo que desde el Estado provincial consideramos que es controlable, estas nuevas medidas tienen el espíritu de evitar que el sistema sanitario se sature”, aseguró la ministra Zalazar.

Comentarios