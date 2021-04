Ratifican que la normativa vigente permite a provincias, municipios y privados comprar vacunas

Las provincias, los municipios y cualquier institución privada cuentan con el aval de las leyes argentinas para comprar vacunas contra el coronavirus, en el caso de que lograran acordar con los laboratorios que, hasta el momento, prefieren negociar con los estados nacionales por la escasez de dosis y por las complejidades que surgen a la hora de sellar los contratos. La adquisición de vacunas ocupó el centro del debate en los últimos días, pese a que el capítulo 6 de la ley 27.563, sancionada por el Congreso y promulgada en noviembre pasado, dejó en claro ya hace meses que «no está prohibido en la Argentina» la compra de dosis por afuera de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno desde la llegada del coronavirus al país.

Así fue explicado ayer por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y hoy por el el presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Pablo Yedlin, quien aclaró que en el caso de que las provincias decidan llevar adelante una compra de dosis (de vacunas registradas en la Anmat) «tienen los mismos beneficios que la Nación».

En declaraciones al canal A24, el legislador oficialista indicó que en esa situación están las vacunas de Pfizer y Astrazeneca y, en cambio, la Sputnik, por ejemplo, «está en registro de emergencia y se autorizan lote a lote de país a país». De esta forma, los funcionarios rechazaron afirmaciones de la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien había señalado esta semana que se les prohíbe la compra de vacunas a provincias, municipios e instituciones privadas, en el marco de nuevas críticas lanzadas por la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) hacia cualquier decisión sanitaria adoptada por el Gobierno frente a la segunda ola de contagios de Covid-19.

Sin embargo, el ministro de Salud porteño, Fernan Quirós, saldó el debate y se desmarcó de una nueva ‘fake news’ sobre la pandemia, al asegurar que «no es viable» la compra de vacunas para ser aplicadas hoy mismo porque «las empresas fabricantes ya tienen comprometida su producción anual hace muchos meses». «El debate sobre la adquisición de vacunas no encuentra una oportunidad real, es más bien abstracto», advirtió Quirós y desmanteló así un nuevo cuestionamiento del espacio que integra a la política sanitaria del gobierno de Alberto Fernández.

Aclaró que «hay dos tipos de provisión de vacunas: los Estados, como Rusia y China, que sólo venden a Estados nacionales, y los privados» y manifestó que «las empresas privadas tienen comprometida su producción anual hace muchos meses». «Por lo cual, el debate para acceder a vacunas hoy para ser aplicadas dentro de dos meses no es viable, ya que las contrataciones en ese caso serían para el año que viene», planteó Quirós en una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Anoche Cafiero explicó que «tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires pueden comprar vacunas por su cuenta, lo mismo que los privados» y ratificó que «no está prohibido en la Argentina». Advirtió, no obstante, que «con el nivel de escasez que hay, cualquiera que salga al mercado a comprar las va a conseguir para vaya a saber qué mes».

De igual forma, Yedlin afirmó que las vacunas registradas en ANMAT cumplen con «las mismas condiciones» que cualquiera otra y detalló que la ley establece que, en caso de que las provincias decidan llevar adelante una compra de dosis, «tienen los mismos beneficios que la Nación». «Podría pasar, es legal, pero no creo que eso pase», expresó sobre la posibilidad de que las provincias compren vacunas contra el Covid.

De hecho, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy en una rueda de prensa en La Plata que la provincia trabaja «desde julio» último en la tarea de «contactar proveedores» de dosis. «Se habló con todos; cuando avanzamos en tratativas, coordinamos con Nación para unificar la compra de vacunas», contó Kicillof.

Además, aseguró que «no hay proveedor que no haya dicho que prefiere trabajar con gobiernos nacionales» porque, explicó, «las divisas son parte de las reservas que maneja la Nación». También, el Gobierno de Córdoba informó hoy que «desde noviembre mantiene conversaciones» con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer y Elea para adquirir dosis, pero advirtió que los representantes de las compañías «aclararon que no estarían en condiciones de proveer» antes de fin de año a partir de los compromisos asumidos con los Estados nacionales.

«A través de las autoridades sanitarias, hemos mantenido conversaciones desde noviembre de 2020 con laboratorios productores de vacunas tales como AstraZeneca, Pfizer y Elea, en procura de conseguir comprar dosis de sus vacunas para ser aplicadas a los ciudadanos de la provincia», publicó esta tarde la Gobernación en su cuenta de Twitter.

De igual forma, el Gobierno de Tierra del Fuego retomó gestiones para adquirir por su cuenta 50 mil vacunas Sputnik V y 50 mil Sinopharm destinadas al plan de vacunación contra el coronavirus, confirmaron hoy fuentes oficiales de la provincia. Con todo, la Argentina ya superó los cuatro millones de personas inoculadas con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, tras haberse completado ayer 200 mil aplicaciones, en un proceso de vacunación que fue vigorizado por el Gobierno ante la llegada de la segunda ola de contagios de Covid-19 al país, se informó oficialmente.

Según se precisó, la campaña de inmunización se aceleró en los últimos tres días: el lunes último fueron aplicadas 143.367 dosis; el martes 6 de abril, 167.644; y ayer se colocaron 199.395 vacunas, cifra con la que se alcanzó el récord de aplicaciones en un día.

Según el Monitor Público de Vacunación, en total, 4.771.214 personas recibieron vacunas, de las cuales 4.064.154 corresponden a la primera dosis y 707.060 al segundo componente. Desde que inició el esquema del Gobierno nacional, ya se distribuyeron 6.489.846 dosis en el país y la expectativa está puesta este mes en avanzar todo lo posible con nuevos vuelos a Moscú y con el ritmo de vacunación a los mayores de 70 años y a los de 60 con enfermedades de riesgo, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La mirada de las autoridades nacionales está puesta en cómo evolucione la situación epidemiológica y sanitaria en las próximas tres semanas, algo que quedó evidenciado ayer con la decisión del Gobierno de restringir la circulación nocturna entre las 0 y las 6 en las zonas de mayor riesgo y la suspensión de viajes grupales en el país.

«Cuando la historia se escriba, yo quiero que me pongan del lado de los que cuidaron a los argentinos. Si tengo que perder una elección por eso, la pierdo, pero me voy a dormir en paz», expresó hoy el presidente Alberto Fernández sobre la estrategia para contener el avance de la segunda ola de coronavirus.

