Vizzotti aseguró: «La segunda ola ya es un hecho»

«Esta situación que está sucediendo en la Argentina no excede al contexto global», remarcó la integrante del Gabinete.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, la funcionaria nacional subrayó: «El sistema de salud no es el mismo de marzo de 2020, pero hay un equipo de salud muy cansado. Así que cada caso que evitemos va a ser muy importante».

«Tenemos tensión en algunas regiones en el sistema de salud», señaló la ministra.

Y agregó: «El esfuerzo que tenemos que hacer en las próximas tres semanas es para cubrir a la población que tiene más riesgo: necesitamos bajar la transmisión para vacunar a esa población».

En este contexto, la titular de la cartera sanitaria reiteró la necesidad de cumplir las recomendaciones para prevenir contagios de COVID-19: «Respetar la distancia, el lavado de manos. Ambiente ventilado, tiene haber corriente de aire, aunque haga frío ahora en invierno. No subestimar los síntomas».

Asimismo, Vizzotti advirtió que está bajando el aislamiento de los contactos estrechos de casos confirmados.

«Las medidas que tienen mayor impacto intensivas, transitorias, tempranas y localizadas geográficamente para disminuir la circulación de personas», afirmó.

