Un carnicero se llevó $16 millones de la Poceada en el día de su cumpleaños

El ganador del pozo de 16 millones de pesos de la Quiniela Poceada resultó ser un carnicero de General San Martín, que esta mañana pasó por las oficinas de Lotería Chaqueña para hacer efectivo el cobro del millonario premio, precisamente en el día de su cumpleaños.

El hombre, que hoy celebra 41 años de vida, había efectuado su jugada de la suerte en la Agencia 444 de Yamilia Trinidad Ojeda, ubicada en el barrio 9 de Julio de General San Martín.

Lo curioso del caso es que el ganador había decidido replicar una jugada anterior de su pareja. “Encontré un ticket que había hecho mi señora tiempo atrás y decidí jugar esos mismos números de nuevo”, relató al momento de presentarse con el ticket ganador.

Los números de la suerte fueron el 35, 80, 84, 86 y 87. Gracias a esta combinación, el hombre se llevó un premio acumulado de 16.048.758 de pesos, una de las sumas más grandes entregadas por la Poceada Chaqueña en su historia.

“Estaba sentado con mi cuñado en la vereda y me pasaron el extracto por Whatsapp, porque ya se sabía que la Poceada había salido en San Martín. Me puse a controlar y le pasé un par de tickets a mi hija para que me ayude. Ella me dijo: “Papá, acá están todos los números”. Fue un momento de emoción increíble”, relató el feliz ganador.

Comentarios