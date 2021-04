EN SAN MARTÍN EL GOBERNADOR IZÓ LA BANDERA POR EL DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE LAS MALVINAS

A 39 años del inicio del conflicto bélico, Capitanich agradeció a los ex combatientes y reiteró la necesidad de que el Estado argentino continúe reclamando soberanía. «En un mundo donde el derecho internacional debe persistir, la vía diplomática implicará claramente la recuperación de las islas, que nos pertenecen por derecho de posesión, por antecedentes históricos y por integridad territorial», sostuvo. En General San Martín, el gobernador Jorge Capitanich y el intendente local, Mauro Leiva, participaron del izamiento de la bandera nacional por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de las Malvinas, con la participación de excombatientes, miembros de la Gendarmería y agentes de la Policía del Chaco. “No olvidamos ni olvidaremos, en nuestra memoria tenemos que seguir ejerciendo soberanía, que significa pasión por defender lo nuestro, y eso requiere un compromiso con la historia y con el futuro”, manifestó el mandatario, y dirigiéndose a los excombatientes les dijo: “Fueron ustedes quienes debieron empuñar un fusil y arriesgar su vida en defensa de los intereses de la patria; estamos orgullosos de tenerlos con nosotros, nuestro corazón late profundamente en la tierra de Malvinas”. En el marco del 39° aniversario del inicio del conflicto bélico Capitanich se refirió también a la riqueza en materia de desarrollo productivo que en la actualidad generan las islas, que “hoy están siendo usurpadas por el Reino Unido y que nos pertenecen por derecho de posesión, por antecedentes históricos y por integridad territorial”. Es por eso que el Estado argentino, consideró el gobernador, tiene que continuar empleando sus recursos técnicos y legales para reclamar soberanía sobre más de 12 mil kilómetros cuadrados de superficie terrestre. «En un mundo donde el derecho internacional debe persistir, la vía diplomática implicará claramente la recuperación”, sostuvo. Por su parte, el intendente Mauro Leiva, remarcó lo dicho por el gobernador en cuanto a que este 2 de abril es “un día para la memoria”, “porque sabemos el sentimiento que perdura en los combatientes que fueron con valentía a sacrificar su vida por nuestra Patria”, manifestó. “Reivindicamos a cada uno de los soldados con orgullo y honor, las islas son argentinas y seguiremos exigiendo nuestros derechos sobre ellas”, insistió el jefe comunal. En el acto de izamiento también estuvo el ex combatiente y ex intendente de San Martín, Aldo Leiva, actualmente diputado nacional y miembro del Consejo nacional de Asuntos relativos a las Islas Malvinas, siendo así el primer veterano de guerra en la Cámara de Diputados de la Nación. “Siempre esta fecha nos reconforta muchísimo porque implica la posibilidad de generar las condiciones para que las nuevas generaciones entiendan la importancia de la soberanía, de tener un sentimiento malvinero, que no es otra cosa que pensar en que esas islas nos corresponden y que volveremos a ver ahí nuestra bandera flamear”, manifestó el legislador chaqueño. En la ocasión, además, el agente penitenciario Raúl Rodríguez y el diputado Aldo Leiva recibieron un reconocimiento por su heroísmo en Malvinas por parte del Jefe del Servicio Penitenciario de San Martín, el subcomisario Mauricio Gómez. En tanto que el flamante presidente de la nueva comisión del Centro de veteranos de guerra de San Martín, Miguel Ángel González, y el vicepresidente, Marcos Sanchez, tuvieron su primera participación oficial como autoridades.