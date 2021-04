Sergio Almaraz, el asesino de los dos remiseros saenpeñenzes, murió por coronavirus en Paraguay.

El recluso murió por coronavirus a los 40 años tras permanecer internado durante seis días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Caacupé, luego de estar detenido – tras su captura en enero – en la Penitenciaría Regional de Emboscada. Lo informó en la noche de este martes el Ministerio de Justicia de Paraguay y lo confirmó el ingeniero Domingo Peppo, Embajador argentino en el vecino país.

Precisamente, Almaraz, el homicida de los remiseros de la Ciudad Termal, Francisco Orrego y Hugo Bernardis, fue detenido por policía paraguaya de Interpol en la localidad de Coronel Oviedo a mediados de enero de este año. Almaraz ejecutó a sus víctimas con disparos a la cabeza y por la espalda en un monte ubicado entre Napenay y Concepción del Bermejo en 1999.

”La cartera de Estado lamenta informar que esta tarde perdió la vida una persona privada de libertad (PPL) de nacionalidad argentina de 40 años de edad a causa de COVID-19. El mismo fue trasladado desde la Penitenciaría de Emboscada (antigua) por un cuadro respiratorio, por lo que se le practicó la prueba que dio positivo al virus, y estuvo durante seis días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Caacupé”, indicaron las autoridades de Justicia del vecino país.

Según reportó la Dirección de Salud Penitenciaria, Almaraz contaba con obesidad y no tenía otra patología; no obstante, recibió todas las atenciones necesarias y se realizó la derivación correspondiente al Centro asistencial mencionado.

Cabe mencionar que se trata del primer fallecimiento del año por Covid-19 dentro del sistema penitenciario paraguayo y es el séptimo desde que inició la pandemia. ”El Ministerio de Justicia de Paraguay insta a la ciudadanía a no bajar la guardia y continuar con el modo COVID-19 de vivir, que consiste en el lavado constante de manos, distanciamiento físico de por lo menos dos metros, utilizar tapabocas, no compartir el mate, tereré, vasos, bolígrafos u otro tipo de utensilio personal y adquirir un comportamiento como si uno tuviera la enfermedad”, agregaron.

En total, 4.113 personas han perdido la vida por Covid-19 en Paraguay.

Asimismo, el embajador argentino en Paraguay escribió en su cuenta en la red social Facebook: “Me informan que el Sr. Sergio Ricardo Almaraz, argentino en estado de detención (Condenado a Doble Cadena Perpetua por la Justicia Argentina) y detenido desde el mes de enero de este año en la República del Paraguay, falleció a los 40 años, a causa de Covid-19 por una complicación de su cuadro respiratorio”.

”En la actualidad Sergio Almaraz, había sido trasladado a la UTI del Hospital Regional de Caacupé desde el #PenalDeEmboscada en el Departamento Cordillera de este país. Este recluso era intensamente buscado por la Justicia Argentina, y fue aprehendido en la localidad de Coronel Oviedo a principios de este año por fuerzas paraguayas y de Interpol. El Ministerio de Justicia del Paraguay informó sobre el caso”, señaló Domingo Peppo.

Fuente: Chaco día por día.

