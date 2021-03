Comienza la vacunación para mayores de 65 años

La ministra de Salud de la provincia, Paola Benítez informó que hoy lunes comienza la vacunación para adultos mayores de 65 años. La titular de la cartera sanotaria detalló esto al supervisar el arribo de las 9 mil dosis, del primer componente, de la vacuna Sputnik V al Chaco.

“Con estas 9 mil dosis arrancamos la vacunación con los mayores de 65 años gracias a que ayer nos informaron la llegada de este nueva partida”, dijo Benítez quien agregó que en la tarde del domingo se otorgaron turnos para personas de esta franja etaria.

Explicó, en diálogo con Radio Provincia, que la vacunación de los mayores de 65 años comenzará en las ciudades que conforman el Gran Resistencia, que posteriormente continuará en Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata y Las Breñas y que a partir del miércoles en el resto de las localidades de la provincia. Benítez fundamentó esto “en la necesidad de llegar primero a las localidades que están en este momento con brotes como son las del Sudoeste”.

Los horarios y lugares en los que se inoculará a las personas son los informados con anterioridad: los clubes Chaco For Ever, Sarmiento y Central Norte, al Polideportivo Jaime Zapata, al Parque la Democracia o al Centro de Convenciones Gala, todos de Resistencia, de 8 a 12 o de 16 a 20.

En Fontana se vacuna en el Centro Cultural Tepeyac; en Barranquera en el Centro Cultural La Flota y en Puerto Vilelas en la Casa de la Cultura. En todos los casos el horario de atención es de 8 a 12 y de 16 a 20.

Mencionó que se vacunará hasta el jueves al mediodía y que el viernes por ser Viernes Santo, no se atenderá, para dar continuidad al sábado.

