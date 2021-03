SÁENZ PEÑA – SANGRIENTO ROBO A JUBILADO DEL INTA: «ME DEFENDÍ CON UN TENEDOR»

«El delincuente tiene que andar circulando con heridas en la zona de los testículos porque ahí le apliqué varios puntazos con el tenedor con el que estaba almorzando», explicó a Periodismo365 un reconocido vecino del Barrio Belgrano, quien fue atacado ferozmente por un delincuente que no dudó en ingresar por una ventana a su domicilio, golpearlo en la cabeza y el rostro y luego robarle una moto.

El jubilado de 80 años de edad se trenzó en lucha con el ladrón, a quien hirió con un tenedor con el que estaba almorzando. «Este malviviente no me mató de milagro. Es la segunda vez que me roban en menos de tres meses. En diciembre del 2020 me robaron 2.100 dólares que tenía ahorrados, pero cuando fui a la Comisaría no me quisieron tomar la denuncia. Ahora este delincuente debe andar herido porque le hundí el tenedor varias veces en los testículos y la zona de la ingle», detalló a Periodismo365.

En el marco de este nuevo y salvaje hecho delictivo en Sáenz Peña, don Roque Ricardo Abarrategui, de 80 años de edad, jubilado del INTA y reconocido vecino de la zona sur de Sáenz Peña, denunció anoche en Comisaría 2º que más temprano, a las 15 horas aproximadamente; estaba almorzando, tenía todas las puertas de su vivienda cerradas con llave y una ventana ubicada en la parte del frente del domicilio estaba abierta. De repente mientras almorzaba notó que un sujeto había ingresado, vistiendo una camisa tipo Ombú de color azul grisáceo, quien algo le dijo pero no alcanzó a escucharlo.

Entonces al ver que el sujeto había entrado a robarle, el octogenario se puso de pie y se trenzaron en lucha con el delincuente, al que logró herirlo varias veces con un tenedor en la zona de los testículos, cayendo ambos al suelo, recibiendo también don Abarrategui fuertes golpes en la nariz, el rostro y la cabeza.

Fuente: Periodismo 365

