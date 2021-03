Buscan a Maia, nena de 7 años desaparecida: últimas noticias y cuándo fue vista por última vez.

Un hombre se llevó a la niña, que vive en situación de calle en Vila Lugano, con la promesa de cambiar su bicicleta. Fue visto con la menor en el tren Sarmiento.

Maia Yael Beloso es una nena de 7 años que vive en situación de calle en el barrio porteño de Villa Lugano y que es intensamente buscada desde el lunes por su familia y por las fuerzas de seguridad del país, luego de que su mamá denunciara que un hombre se la llevó con la promesa de cambiar su bicicleta y nunca regresó.

Según la denuncia, el lunes a las 11 de la mañana la madre de Maia le permitió a la nena que vaya con el hombre, identificado como Carlos Savanz, a buscar otra bicicleta. Este hombre paraba en la misma zona que Maia y su mamá desde hacía tres semanas.

Para que se conozca y se difunda el caso, un grupo de vecinos del Barrio Cildañez cortó la autopista Dellepiane, a la altura de Escalada, donde continúa el reclamo y el pedido de aparición de la nena.

«Yo le permití ir a cambiar la bicicleta; ella se había encariñado con este hombre. Él jugaba siempre con ella adelante mío, no sé qué se me dio por darle permiso», dijo Stella a la prensa.

El martes se emitió la Alerta Sofía, un programa de alerta de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro. El sistema de alerta difunde de manera inmediata la imagen e información del niño, niña o adolescente desaparecido a través de dispositivos móviles, medios de comunicación masiva como la televisión, el correo electrónico y las redes sociales como Facebook.

En la mañana del miércoles se pudo ver en imágenes del tren Sarmiento (del martes por la mañana) al hombre con la nena y una bicicleta en la estación de Liniers y luego descendiendo en la estación de Castelar.

Carlos Savanz es delgado, con barba candado, de unos 35 años aproximadamente y lleva remera y pantalón negros, zapatillas blancas y gorra bordó. Maia, por su parte, tiene cabello negro, viste remera y pantalón y sandalias rosadas.

Cabe destacar que el martes fue detenido en la localidad bonaerense de Moreno Carlos Alberto Savanz (35), homónimo y primo del hombre que se llevó a la niña, quien tiene un pedido activo vigente por trata de personas a requerimiento del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora porque no se había presentado a una audiencia. Sin embargo, la División de Sumarios y Brigada de la Comuna 8 de la Policía de la Ciudad junto con familiares de Maia determinaron que no es la misma persona que se llevó a Maia.

En cuanto a la búsqueda, se realizaron rastrillajes en los barrios de emergencia Villa 20-21, Papa Francisco, Villa 15, Villa 20, Villa Zavaleta, Liniers, Estaciones del FFCC Roca, Caseros, Guernica y todos los bajos puentes de la Autopista Dellepiane, con resultado negativo.

Fuente: Argentina.as

