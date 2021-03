Un estudiante de Las Palmas se llevó $7,8 millones de la Poceada

Un joven de 25 años, oriundo de la localidad de Las Palmas, pasó por las oficinas de Lotería Chaqueña para cobrar un premio de 7,8 millones de pesos, al que se había hecho acreedor por ser el único en sumar los cinco aciertos durante el sorteo de anoche de la quiniela poceada.

“Es un sueño esto que estoy viviendo”, dijo el ganador al momento de presentarse en las oficinas de Lotería Chaqueña con el ticket impreso con los números ganadores: el 17, 33, 49, 51 y 85.

“Es una combinación que se ocurrió el martes pasado y que era la segunda vez que repetía”, reveló este joven estudiante, que efectuó su jugada de la suerte en la Sub Agencia 08 de Elvira Ramona Zaccarías, que depende de la Agencia Oficial 189 y se encuentra ubicada en el barrio Centenario de Las Palmas.

“Al principio pensé que no había ganado. Pero con mi novia nos pusimos a controlar el extracto a través de la cuenta de Facebook de Lotería Chaqueña y vimos que tenía los cinco aciertos. Quedamos en shock, no lo podíamos creer”, dijo el afortunado ganador.

El estudiante de Las Palmas se alzó así con un pozo acumulado de 7.848.989 pesos, con el cual aseveró que piensa cumplir con el sueño de “construir nuestra propia casa”.

Fuente: Agencia Foco.-

Comentarios