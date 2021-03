Megacausa por corrupción: Horacio Rey, condenado a siete años de prisión efectiva

El tribunal declaró culpable a Horacio Rey y lo condenó a siete años prisión.

Este viernes se dio lectura a la sentencia de la causa Fappo, que investiga una matriz criminal llevada adelante por ex funcionarios que facturaban al Estado través de empresas fantasmas. Se estima que la asociación ílicita investigada defraudó a la administración pública con el desvío de más de $60 millones correspondientes al Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO).

En ese contexto, el tribunal de la Cámara del Crimen Nº 3 de Resistencia integrado por Ernesto Azcona (presidente) y las juezas María Virginia Ise y Cristina Pisarello, encontraron culpable a Horacio Rey, ex secretario General de Gobernación entre 2015 y 2018.

En la lectura del fallo confirmaron que condenan a Héctor Horacio Rey como coautor penalmente responsable como delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso ideal con defraudación agravada por haberse cometido en defraudación de la administración pública. Además, dispusieron una inhabilitación especial para ser funcionario por 10 años y multa por $90.000. Todo ello por los hechos ocurridos durante su gestión como secretario General de la Gobernación.

El equipo fiscal integrado por Graciela Griffith Barreto y Lucio Otero había pedido 10 años de prisión para Rey, algo a lo que el tribunal no hizo lugar y bajó la pena a siete años.

