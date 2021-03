El Club River Plate organiza partidos amistosos de niños en el predio de Uncaus

La próxima semana profesores del club millonario realizarán partidos de futbol

amistosos entre niños y adolescentes de las categorías 2010 a 2013 en el predio

de la universidad, y de las categorías 2006 a 2009 en el Polideportivo Municipal

con el objetivo de incorporar jugadores para el reconocido club argentino. El

evento deportivo se practicará los días 16, 17 y 18 de marzo y durante los tres

días se recolectarán alimentos no perecederos para ser distribuidos en comedores

de la ciudad.

Esta mañana se realizó una conferencia de prensa en el Arena Uncaus, donde

representantes del River Plate en la zona, junto al coordinador de Deportes de

Uncaus, profesor Germán Medina y al secretario de Deportes Municipal, Germán

Rearte, se anunció que la semana próxima profesores del club millonario

realizarán pruebas deportivas a niños de diferentes categorías a través de partidos

amistosos. El objetivo será observar partidos de futbol entre niños y adolescentes

varones que nacieron entre los años 2006 a 2013 para reclutar jugadores de futbol

que podrían llegar a jugar en el reconocido club.

Al respecto, el coordinador de Deporte de Uncaus, profesor Germán Medina,

destacó que la universidad se puso a disposición de este evento siendo una

oportunidad muy importante para todos los niños de la ciudad.

Por su parte, Walter Martínez, presidente de la Agrupación Los Millonarios SP,

detalló que serán tres los partidos amistosos a disputarse la próxima semana e

informó que durante los tres días se recolectarán alimentos no perecederos que

serán destinados a los comedores de la ciudad.

Mientras que el profesor Cesar Arias representante del Club River Plate en la

zona, señaló que el objetivo de estos encuentros amistosos es observar la práctica

deportiva en niños. Para ello se disputarán partidos de las categorías 2006 a 2009

en el Polideportivo Municipal, y desde la categoría 2010 a 2013 los partidos se

realizarán en el predio de Uncaus los días 17 y 18 del corriente mes.

Los representantes del evento remarcaron que el objetivo es que los niños vayan

a divertirse, y pidieron a los padres que no presionen ni creen falsas expectativas

a sus hijos, sino que simplemente los alienten a disfrutar de un partido amistoso.

Comentarios