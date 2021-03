Cinco incendios arrasan casas y chacras en la Comarca Andina: hay heridos y cientos de evacuados

Viviendas y autos quemados, quintas destruidas en Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén y Cholila. El tránsito está cortado en la ruta nacional 40. Personas con quemaduras fueron atendidas en el hospital de El Bolsón.

Los habitantes de las localidades de la Comarca Andina Paralelo 42 están frente a un desastre pocas veces visto. Cinco incendios interfases arrasaron a su paso con viviendas y sectores en producción en Lago Puelo, El Hoyo y los alrededores. También hay un incendio interfase que llegó hasta las viviendas ubicadas en las afueras de Cholila y en la zona rural de El Maitén.

RÍO NEGRO pudo determinar que son cinco incendios activos, a partir de la información que brindaron desde los cuarteles de bomberos voluntarios de esas localidades. El fuego avanzó tan rápido que no alcanzan los recursos humanos ni los equipos para contener las llamas. Tampoco tienen el apoyo de los aviones hidrantes porque se hizo de noche.

A esos incendios interfase se suma el incendio forestal en la zona de Mallín Cume que comenzó el domingo por la tarde y destruyó alrededor de 2000 hectáreas. El fuego está a unos 35 kilómetros de El Bolsón. Aunque una de las colas avanzó esta tarde impulsada por las ráfagas hacia la zona rural próxima a El Maitén, donde devoró algunas casas.

El tránsito vehicular por la ruta nacional 40 está cortado desde la tarde del martes, a raíz de los incendios que afectan a Lago Puelo y El Hoyo y los alrededores. Solo permiten el paso de vehículos de las fuerzas de seguridad, de los bomberos voluntarios y brigadistas que asisten a combatir el avance del fuego.

El drama comenzó a las 16 del martes cuando se originó un incendio interfase en el sector conocido como Las Golondrinas, en Lago Puelo, que se descontroló en poco tiempo. Las llamas destruyeron a su paso varias viviendas y chacras en producción.

Después, comenzó otro incendio casi en forma simultánea en el cerro Radal que se descontroló en minutos por la acción del viento y las altas temperaturas.

Los incendios interfase que comenzaron en Las Golondrinas y cerro Radal se expandieron a gran velocidad y avanzaron hacia El Hoyo. El fuego destruyó las casas ubicadas en las zonas Catarata Norte y el cerro Currumahuida, en la zona sobre el pinar. Pero el fuego avanzaba hacia la zona urbana. Casi al mismo tiempo, el fuego sitiaba las viviendas ubicadas en las afueras de Cholila y El Maitén.

El jefe de operaciones de Servicio Provincial de Manejo del Fuego de la provincia de Chubut, Jorge Bonasea, informó en Radio Nacional El Bolsón que las autoridades del hospital de El Hoyo evaluaban evacuar a los pacientes por la humareda.

Dijo que había viviendas y vehículos quemados en La Golondrina, el Radal y El Maitén. Estimó que había unas 150 personas autoevacuadas y evacuadas en El Hoyo, donde el fuego llegó hasta algunas viviendas, informaron desde el cuartel de bomberos voluntarios de esa localidad.

El intendente de Lago Puelo, Agustín Sánchez, afirmó que la situación “es catastrófica”. Describió que los incendios interfase están descontrolados. Dijo que había más de 6 casas quemadas en la zona de Las Golondrinas.

Sánchez sostuvo que no tiene dudas de que el fuego se originó “por negligencia o por intencionalidad”. Y descartó que sea por causas naturales. Informó que no hay servicio de electricidad porque el fuego destruyó las líneas.

Hubo personas con quemaduras que fueron atendidos en los hospitales de Lago Puelo y El Bolsón, comunicaron en Radio Nacional.

Por estas horas, todos los habitantes de las localidades de la comarca Andina Paralelo 42 ruegan por la lluvia que está anunciada para esta madrugada de miércoles.

Fuente: Rionegro

