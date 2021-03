Piden la prisión domiciliaria para la madre de la nena fallecida en Quitilipi, está embarazada de cuatro meses

La defensa de la madre y del padrastro de la beba fallecida en Quitilipi presentó un Habeas Corpus y pedido de prisión domiciliaria para la mujer.

Ayer asumió la defensa de la madre de la menor fallecida en Quitilipi el Defensor Oficial N° 2 Matías Jachesky presentó un Habeas Corpus y pedido de prisión domiciliara para la joven M.V. de 20 años quien se encuentra gestando un embarazo de 4 meses.

Cabe recordar que la joven madre fue atacada por otras internas en la División Violencia Familiar y de Género, lugar donde se encontraba detenida.

A raíz del episodio, la mujer fue trasladada a otra unidad, aunque, según la defensa “tampoco reúne las condiciones de seguridad necesaria para mantenerla detenida”, por lo que solicitó una prisión domiciliaria para la madre de la pequeña.

“Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer para garantizar la integridad física tanto de la madre y de la bebé que está en la panza. La chica está embarazada y el lugar donde se encuentra alojada en este momento no reúne las condiciones necesarias. En la primera noche de su detención durmió en un tablón y en la segunda noche los mismos detenidos le tuvieron que dar un colchón”, señaló el abogado defensor, Matías Jachesky, que, si bien reconoció que “la comisaría de Machagai es nueva, el lugar de alojamiento es el lugar de cacheo de los familiares, por lo que creemos que no están dadas las condiciones”.

Respecto al caso en sí, Jachesky dijo que se trata de “un caso muy extraño, donde la metodología utilizada (porque hay una imputación de homicidio doloso) no es la habitual, se puede pensar cualquier hecho delictivo, yo nunca observé una situación de esta naturaleza”, sostuvo Jachesky.

Fuente: Diario Chaco.-

