Operativo «Chaparritos» DIVISIÓN MICROTRAFICO INTERIOR. Casi 2 KILOS Y MEDIO DE MARIHUANA. DOS DETENIDOS.

Hace días atrás una publicación por un medio gráfico expresaba la situación de inseguridad que vive la ciudad TERMAL y que conforme manifestaciones de vecinos, se debía al consumo de ESTUPEFACIENTES y que indirectamente se atacaba a la autoridad de aplicación por su inacción. Surge desde la base de Datos de la DIRECCIÓN DE DROGAS un sin números de procedimientos realizados en todo el ámbito jurisdiccional que abarcan (Sáenz PEÑA, AVIA TERAI, QUITILIPI, MACHAGAY, PLAZA, etc). Entre esas intervenciones se destaca arduamente la labor de las DIVISIONES con base en SAENZ Peña, que han secuestrado y detenido distintos sujetos dedicados a la venta y transporte de estupefacientes. Hacen mención además que, el 11 de diciembre del año pasado, han allanado dos domicilios en la ciudad TERMAL y se detuvo a dos sujetos por infringir el art 5 inc c de la LEY DE ESTUPEFACIENTES y que luego de abonar una caución real, quedaron en LIBERTAD. Pero en la fecha y en horarios de la siesta, esos dos sujetos que habían recuperado su libertad fueron nuevamente interceptados con casi dos kilos y medio de MARIHUANA. Es decir que el poco tiempo que pasaron INTRA MURO, no le sirvió de medida ejemplifucadora y hoy vuelven a caer por la misma situación. El hecho que se menciona fue en calle 17 prolongación donde dos sujetos se desplazaban en una MOTOCICLETA de 110 c.c. y que personal a cargo del OFICIAL PPAL. POL. MATEO LOPEZ, realizando tareas inherentes a las distintas causas que investigan, observan a estos dos DELEARS y lo interceptan, logrando encontrar en una mochila que llevaban, dos panes y un cuarto de una sistancia verde compacta que fue puesta a la prueba de narcotest arrojando resultado positivo a MARIHUANA. Desde las oficinas de DROGAS surge que en el corto plazo de diciembre a la fecha se han llevado a cabo innumerables procedimientos que hacen a la Policía del Chaco con mayor efectividad y estadísticamente llevan amplio margen sobre otras FUERZAS dedicadas a hacer cumplir estas leyes.

