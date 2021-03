CAPITANICH: «UN FEMICIDIO CADA 30 HORAS CONSTITUYE UNA VERGÜENZA PARA NUESTRA SOCIEDAD Y NOS DEMANDA ACCIONES CONCRETAS URGENTES.

El gobernador recorrió el primer Centro de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, que se construye en La Rubita. Desde allí anunció que se propiciarán reformas en el código penal y cambios en el ámbito civil y penal para la instrumentación ágil de medias de carácter definitivo. El gobernador Jorge Capitanich recorrió este domingo, junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, la obra del primer Centro de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Géneros, que se construye a buen ritmo en el barrio La Rubita de Resistencia. La obra, que demandará una inversión de $3.200.000,00 es ejecutada por la cooperativa Hambre Cero. La obra cuenta con dos consultorios, una sala de reunión, un SUM, un dormitorio con baño y vereda perimetral. El objetivo es garantizar una atención integral rápida y territorial a las personas en situación de violencia por razones de género. “Una sociedad abierta, moderna pluralista y democrática, ineludiblemente debe tener igualdad y equidad de género y comprometerse con la erradicación de la cultura patriarcal y machista que impone un método de violencia contra las mujeres y disidencias”, remarcó el mandatario. Las actividad formó parte de la agenda por el #8M – VIVAS, LIBRES Y LIDERANDO NOS QUEREMOS, que incluye actividades, durante todo el mes, que plantean cambios culturales y la implementación de políticas públicas tendientes a dar celeridad y resguardo y protección integral de mujeres, identidades feminizadas, diversas y disidentes. “Tenemos el liderazgo en políticas de género con un gabinete con el 62,5 de participación de mujeres y el liderazgo en políticas de prevención e identificación temprana y promoción de los derechos de mujeres y disidencias ante una situación de violencia”, indicó el mandatario. No obstante, remarcó que se necesitan políticas concretas urgentes para revertir la tasa de feminicidios en la provincia y el país. “Un femicidio cada 30 horas constituye una vergüenza para nuestra sociedad, no se puede pactar, no es una conducta individual, hay que erradicar una conducta colectiva y una cultura arraigada que se cobra vidas y vidas día tras día”, sostuvo. Para ello adelantó que se propiciarán reformas en el código penal que incrementen las penas mínimas y máximas para generar las condiciones para que quien promueva o cometa delitos que tienen que ver con la violencia por razones de género se enfrente a penas mayores. “Como dirigentes tenemos que dejar de firmar intenciones o deseos, sino plasmar políticas que permitan trasformar cualitativamente las conductas, casa por casa, vecino por vecino. Se trata de militar el cambio de políticas de género, esto no se va a resolver de un día para el otro, ni con capacitaciones aisladas”, expresó. Además indicó que impulsarán cambios en el ámbito civil y penal para la instrumentación ágil de medias de carácter definitivo, lo que significa que ante un hecho de violencia las autoridades deben tomar la decisión de exclusión automática del agresor, restricción de acercamiento y la disponibilidad de los bienes muebles e inmuebles, además de la tenencia de hijos e hijas y sostenimiento de la cuota alimentaria. “Todo esto, de forma automática”, remarcó y agregó que estas iniciativas se deben replicar en la provincia y la región “para que las diez provincias del Norte lideren las políticas para desterrar todo tipo de violencias hacia las mujeres”. Abordaje territorial inmediato El centro, trabajará de manera articulada con el Sistema Integral de Protección de las Violencias del Chaco y las organizaciones comunitarias de la zona entendiendo que las políticas deben tener abordaje territorial. Allí funcionará un alojamiento transitorio para mujeres hijos, e hijas que se encuentren en situación de violencia por razones de género, además de espacios terapéuticos y de recreación, avanzando en el Plan de Igualdad (2020-2030). A partir de la toma de denuncia directa (línea 137 o WIN de Guardia Permanente) o indirecta (remisión de comisarías) y la evaluación del riesgo victimológico, se dispondrá, en caso de ser necesario, el traslado inmediato de la mujer o persona LGTBIQ al Centro de Abordaje, donde será recibida por el equipo de intervención terapéutico. La secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez señaló que la idea central es la de transformar el modo de intervención, que sea territorial, que tenga equipos de intervención y asistencia, conectados a la red existente para la prevención de la violencia por razones de género, que se vincule con las organizaciones, promotoras y promotores. “Además que cuente con un espacio de alojamiento transitorio para la mujer y sus hijos e hijas, está pensado en estilo monoambiente, donde puedan estar mientras se garantizan sus medidas de protección y puedan trasladarse a un espacio para desarrollar su proyecto de vida de manera autónoma”, explicó. Inauguración de mural y acto En la oportunidad, se dejó inaugurado el mural “Vivas, Libres y Liderando nos queremos” realizado por las artistas Gabriela Rubiolo, Gabriela Pérez y Patricia Durán y que forma parte del programa “Trama Creativa” del Instituto de Cultura que tiene como fin visibilizar y revalorizar las obras y los distintos lenguajes artísticos promoviendo redes de producción cultural. Además, las mujeres de la Fundación La Rubita llevaron a cabo una intervención artística y se dispuso la feria de artesanías de mujeres que conforman y acompañan a la fundación. Participaron también de la recorrida el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura Santiago Pérez Pons, las secretarias de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez, de Desarrollo Territorial y Ambiente Marta Soneira y la presidenta del Instituto de Cultura Mariela Quirós. Además, las ministras de Desarrollo Social Pía Chiachio Cavana y Salud Paola Benítez, el titular del IPRODICH José Lorenzo y vocales, la directora Nacional de Economía, Igualdad y Género Mercedes D´alessandro y su par provincial Iara Tejeda Martínez. También participaron la secretaria de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación Lucrecia Cardozo y la subsecretaria de Formación, Investigación y políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Diana Broggi.