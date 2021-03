LA INTENDENTE CHOMIAK INAUGURO EL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL

En un escenario marcado aun por las restricciones impuestas por la pandemia, la Intendente María Luisa Chomiak inauguró formalmente el inicio de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal y brindó su mensaje al cuerpo y a la comunidad para este año 2021. Se encontraban presentes la titular del concejo Alejandra Campos, quien dio la bienvenida a los presentes y los concejales de los bloques políticos que conforman este cuerpo. Entre los ejes más sobresalientes de su alocución, se destacan el lograr una ciudad más sustentable, más inclusiva y la concreción de nuevas obras, algunas de las cuales ya en plena ejecución y otras tantas que se iniciarían en los próximos meses, que se suman a las concretadas durante el año pasado.

En el inicio de su discurso, la jefa comunal agradeció el acompañamiento de todos y cada uno de los que conforman el Municipio, los trabajadores municipales, al Concejo, al Gobierno provincial y nacional, y especialmente a la comunidad de Charata. En este punto, reconoció a quienes tuvieron que afrontar desde sus lugares, la pandemia que azotó al mundo hace un año. “Un día como hoy como hace un año atrás, vine a rendir cuentas y a contar los proyectos que teníamos a pocos días nos sorprendió a todos, a nuestros vecinos y al mundo, una pandemia que dejo muchas cosas en el camino sin poder concretarlas y tuvimos que abocarnos a ella con todas las estructuras del gobierno municipal para ayudar a quienes debían estar enfrentándola, como los trabajadores de salud y a los que eran esenciales para continuar atendiendo las necesidades de todos, por ello mi gran agradecimiento al personal de salud y a los trabajadores del municipio que estuvieron durante muchos meses cuidando a los vecinos de la ciudad”.

También envió un cálido y sentido saludo a las 36 familias que perdieron un ser querido por causa de la enfermedad y pidió no dejar de lado todos los cuidados para preservar la salud. “En un día como hoy, comienzan a vacunar a nuestros adultos mayores a quienes salude antes de venir aquí, nos debemos a ellos, anhelo que cada uno de los charatenses reciba la vacuna”. Asimismo, se refirió al sector docente “a quienes les deseo que lo antes posible lleguen a un entendimiento para iniciar el ciclo lectivo, cuentan con mi compromiso de trabajo para que asi sea”, expreso.

Balance 2020

Con un tono conciliador y por espacio de más de una hora, hizo un repaso de lo actuado en el 2020 con un contexto de pandemia inesperado y que obligo a adecuar nuevas modalidades de trabajo para enfrentar la emergencia sanitaria.

Abordando esta rendición, puso de relieve el incremento en los porcentajes de recaudación impositiva, que permitió mejorar y recomponer el salario de os trabajadores municipales y ofrecer mejores servicios. Del mismo modo, apuntó que esperan ejecutar la totalidad del presupuesto 2021.

Detallando lo realizado por cada una de las Secretarías, la Intendente brindó un detalle de lo realizado en el 2020, destacando los realizado por la Secretaría de Acción Social en sus diferentes áreas, que incluye la atención a cada uno de los grupos que integran la comunidad, como también lo que hace a la Subsecretaría de Deportes, poniendo especial énfasis en la inclusión y la protección de los derechos de todas las personas.

Charata Sustentable

Una de las cuestiones centrales es que Charata sea una ciudad más sustentable, para ello se promoverá la eliminación de las bolsas de plástico en los comercios locales, intensificar los trabajos de arbolado a través del convenio con IIFA para plantar especies, pero con el compromiso de los vecinos y las instituciones intermedias que ayudaran en el proceso.

Expresó su intención de apoyar el trabajo de los consorcios rurales, acompañando la producción de las familias productoras y emprendedoras puedan sostener sus emprendimientos y seguir acompañando el trabajo de todas las instituciones “de las que tan orgulloso estamos, haremos un gran esfuerzo para acompañarlas a todas y cada una”.

Educación

En materia educativa, enumeró los logros del CEEC, de las cuales ya hay 60 personas egresadas en diferentes carreras, con una carrera como la tecnicatura superior de enfermería y el anuncio en pocos días de la nueva oferta para este año, valorando la realización de la Feria del Libro que el año pasado se hizo en formato digital. “Invertir en educación es fundamental para todos”, apuntó.

Servicios Públicos

En cuanto al área de Servicios Públicos, manifestó “el personal trabaja a diario en nuestras calles para que tengamos una ciudad limpia y ordenada y gracias al Concejo pudimos invertir 55 millones de pesos en nuevas herramientas, algunas que ya están en pleno funcionamiento y otras que aún restan llegar, estoy agradecida y orgullosa de poder lograr esto”, remarcó a la vez que anticipó que seguirán las inversiones en ripio y en obras que sigan mejorando la calidad de vida de los vecinos.

Otro de los puntos sobresalientes es lo que toca a la Planta de Reciclado que funciona abarcando el trabajo de recolección de residuos y la recolección diferenciada y anuncio que se sumarán más recursos para mejorar su estructura y funcionamiento. “Gracias a un proyecto que elevamos a la provincia y a la Nación, estamos recibiendo maquinaria por un valor de 40 millones de pesos y estamos trabajando en el cerramiento de la planta para tener un lugar adecuado que no impacte negativamente en nuestro ambiente”.

Nuevas obras para la ciudad

Respecto a lo que se hará en materia de Obras Públicas, Chomiak mencionó que a través de la llegada del Programa argentina Hace, se construyen nuevas rampas para mejorar la accesibilidad de las personas con movilidad limitada y valoró el aporte que viene desde la Nación para mejorar las instalaciones del CEF 9, donde se construye actualmente el cerramiento para un estadio cubierto y seguir dando impulso al deporte con una gran inversión de más de 18 millones de pesos.

Sin dudas, otro de los puntos principales será la obra que dotara de un espacio renovado a la Plaza del Barrio San Antonio, como la que se hará con la intervención a otros epsacio y plazas de la ciudad, a lo que se suman las 26 cuadras de pavimento provistas de desagüe e iluminación led que comenzara a levantarse en los próximos días, conformando un entramado que conectara barrios y sectores de la ciudad y que se suman a las nuevas cuadras construidas e inauguradas durante el año pasado como Juramento, Suipacha y otras que contaron con el paorte del Gobierno Provincial a través de Vialidad Provincial, presente también en otros trabajos como la recuperación de la Ruta 12 y el enripiado al camino que lleva a la Planta de Residuos y a Las Tolderías, lugar que inauguro el tan anhelado Salón de Usos Múltiples. “Muchas obras realizadas y por realizar, enumerarlas a todas y cada una hoy no será suficiente, aguardando esperanzados como la obra de travesía urbana, entre tantos otros proyectos”. Anticipo que en mayo se iniciara la construcción de 11 nuevas cuadras de pavimento con una inversión de 30 millones de pesos del gobernó provincial, con desagües y nueva iluminación.

Sectores que serán renovados en su totalidad en toda la ciudad, donde se renovarán en el primer semestre de este año sectores como las tribunas del Paseo del Sol y lo que es el predio del ferrocarril.

“Todo demanda un gran trabajo en equipo, pero siento una gran alegría al proyectar obras que llegaran a los vecinos, aun los que viven en lugares alejados, seguiremos trabajando como lo hicimos hasta ahora, con el acompañamiento del Gobernador y la mirada especial de nuestro Presidente. Gracias a todos y a cada uno de los que viven en esta hermosa ciudad, a todos”, finalizó.

Comentarios