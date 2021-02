Brutal femicidio en pleno centro de Villa La Angostura

Un sujeto apuñaló a su ex pareja en la avenida Arrayanes y luego intentó suicidarse. Una testigo del hecho relató la terrible secuencia.

Alrededor de las 22hs de este martes (23/2) un sujeto, vecino de Villa La Angostura, persiguió, apuñaló y mató a su ex pareja en plena avenida Arrayanes y ante la presencia de turistas y vecinos que paseaban por el centro a esa hora.

La víctima fue identificada como Guadalupe Curual, de unos 21 años, empleada de una panaderia y madre de una beba de un año. Amigas de la joven relataron que había denunciado previamente las amenazas de su ex pareja, identificado como Bautista Quintriqueo, y estaba vigente una restricción perimetral que no cumplía.

Después del crimen el sujeto intentó quitarse la vida, pero lograron frenarlo y está internado en el Hospital con lesiones superficiales. El fiscal Jefe Fernando Rubio confirmó esta mañana que también se encuentra internado otro hombre que resultó herido. Por estas horas es materia de investigación si el hombre era la nueva pareja de la victima o un peatón que intentó ayudarla.

La noticia conmocionó a esta pequeña localidad cordillerana, que anoche se movilizó hacia la Comisaria 28 en reclamo de justicia (ver aparte)

El relato del brutal crimen

“Estábamos con mi familia paseando en el auto en la avenida, cuando doblamos en el ACA como para la plaza de los Pioneros, vemos que viene corriendo una chica a los gritos pidiendo ayuda, atrás venía un hombre con un cuchillo enorme persiguiéndola”, contó una testigo de la fatal secuencia, que prefirió no ser identificada.

La víctima corrió por la estación de servicio, cruzó la avenida y empezó a subir por la escalera de la plaza San Martín. “La chica corría desesperada, se los veía cansados, como que venían corriendo desde la plaza”, agregó la mujer.

Los testigos eventuales comenzaron a pedir ayuda a los gritos, pero el hombre la alcanzó y la apuñaló.

“El tipo le clavó el cuchillo en el medio del esternón, fue terrible. La chica estaba quieta. El tipo amenazaba con el cuchillo a quienes trataban de frenarlo”, contó la testigo, todavía consternada por lo que vio.

La mujer y su familia fueron a dar aviso a la policía y allí el sujeto cruzó corriendo por el paseo de los Artesanos.

Varias personas intentaron frenarlo, incluso un turista que sería de Mendoza le arrojó una piedra. En la huida el femicida también habría herido a otro hombre y luego intentó quitarse la vida con el cuchillo, pero lograron evitarlo. Fuentes policiales informaron que el sujeto se encuentra internado en el Hospital con heridas superficiales.

Otros testigos relataron que aparentemente una policía mujer de Zapala que estaba de civil paseando con su familia por Villa La Angostura, tenía un arma, la sacó y le advirtió al sujeto que se tirara al piso o disparaba.

Luego llegó la policía y una ambulancia del Hospital. Médicos le realizaron reanimación a la víctima en el lugar, pero la chica no sobrevivió a la fatal herida.

Fuente: Diario Andino

