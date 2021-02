Panaderos ratifican el convenio con el Gobierno y aseguran que “vamos a hacer el pan de mejor calidad”

Luego de los anuncios del gobernador Jorge Capitanich respecto al programa Precios Acordados Chaco que incluye un congelamiento en el kilo de pan por un lapso de 90 días a un precio de $99 en unos 40 comercios de la provincia, el presidente de la Unión Industrial de Panaderos, Diego Ballesta, dio precisiones respecto al producto que se va a comercializar y remarcó que “el objetivo no es hacer un pan ‘berreta’ o que no sea saludable”.

“Es un pan especial, dentro de la línea del Francés sería un pan Varilla, el plan “Flauta”, y van a entrar entre 4 y 12 piezas por kilo”, detalló Ballesta en diálogo con Radio Provincia luego del lanzamiento del programa en el Salón Obligado de Casa de Gobierno.

Este acuerdo contempla que las panaderías pondrán a la venta al precio accesible un porcentaje de lo que produzcan dentro de la línea contemplada, lo cual será hasta agotar el stock del día para renovarse en las siguientes 24 horas. “Va a estar a la venta según la dimensión del tamaño de la panadería, algunas van a poder vender mayor cantidad otras no”, explicó el dirigente panadero.

En relación al producto, Ballesta aseguró que “la materia prima, la calidad, el sabor es el mismo que el mignon, varía solamente el tamaño”, y remarcó que “la mayoría de las panaderías que vamos a ofrecer esto vamos a seguir haciendo el pan de la mejor calidad, porque en definitiva nuestro objetivo no es hacer un pan berreta o que no sea saludable con una harina que no sea de calidad”. “Las panaderías artesanales si en algo nos caracteriza es tratar de ofrecer al cliente una mejor calidad de pan, para obviamente atraer al cliente que siempre nos venga a comprar”, aseguró.

