ESTE LUNES EMPEZÓ LA VACUNACIÓN PARA ADULTOS MAYORES QUE VIVEN EN RESIDENCIAS Y FU,ERZAS DE SEGURIDAD

_El gobernador ofreció una conferencia para anunciar la continuidad de la campaña en la que, hasta este lunes 22 de febrero por la mañana, el Gobierno ya aplicó más de 21 mil dosis. El lunes 1 de marzo arranca la segunda etapa con adultos mayores de 80 años y trabajadores de la educación._

El gobernador Jorge Capitanich presentó la continuación del Plan provincial de Vacunación Covid-19, que arrancó en diciembre del año pasado y que desde este lunes 22 de febrero aumenta su ritmo con la vacunación de adultos mayores que viven en centros de residencia y agentes de las fuerzas provinciales y nacionales de seguridad.

En lo que va de la campaña Chaco recibió 18.200 dosis del primer componente y 8.600 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V (Instituto Gamaleya, Rusia), a las que se suman 14.000 dosis más de la vacuna Covishield (Universidad de Oxford).

Desde diciembre del 2020 hasta este lunes 22 de febrero por la mañana se aplicaron 13.578 dosis del primer componente y 7.576 dosis del segundo componente de la Sputnik V; ambas correspondientes a 19.187 agentes de la salud que continuarán siendo vacunados hasta completar su inmunización.

En paralelo, el Gobierno provincial empieza a inmunizar a las fuerzas de seguridad, que son 9.449 personas, y a los adultos en residencias, que son 978.

“Tuvimos una semana muy positiva, estamos observando una nueva desaceleración en el número de contagios, pero no nos podemos relajar, tenemos que seguir cuidándonos”, dijo el gobernador, acompañado por la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y la ministra de Salud Pública, Paola Benítez.

Segunda y tercera etapa

La próxima semana comenzará también la segunda etapa de la campaña con 176.233 adultos mayores de manera escalonada: 14.455 mayores de 80 años que iniciarán ya el 1 de marzo, 28.512 mayores de 70 años con fecha de inicio a confirmar, y 133.266 mayores de 60 años también con fecha a confirmar.

“Los adultos mayores no requieren la inscripción en ningún formulario, en ninguna página. La provincia tiene la nómina completa de todos y serán distribuidos por postas de vacunación con días y horarios a establecer de acuerdo a las localidades donde vivan”, recalcó la ministra Paola Benítez.

La segunda etapa contempla, además, la vacunación de 55.000 docentes y trabajadores no docentes de los niveles inicial, primario y secundario de toda la provincia. Para dar inicio a este sector se vacunará, el próximo lunes, a un total de 2.500 docentes según un criterio de riesgo de salud.

Y en lo que respecta a la tercera etapa, serán 101.960 adultos de grupos de riesgo que tengan entre 18 y 59 años, con fecha a confirmar. Quienes integren esta población deberán completar su inscripción en la plataforma web https://elijovacunarme.chaco.gob.ar/, un registro que continúa abierto y que es evaluado por profesionales de la salud.

“El tiempo de vacunación está marcado por el ingreso de las vacunas al país, por la distribución a las provincias, y también por la adhesión de la gente”, sostuvo Paola Benítez.

