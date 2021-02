VUELTA SEGURA A LAS ESCUELAS: DOCENTES Y NO DOCENTES YA PUEDEN CAPACITARSE EN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

La propuesta pedagógica integral es llevada adelante por la Escuela de Salud Pública y está disponible en la Plataforma ´ELE´. Fue elaborada en base a los protocolos sanitarios de Nación y Provincia, y tienen plena vigencia. El Gobierno del Chaco, a través de los ministerios de Salud Pública y Educación, tiene disponible una capacitación sobre protocolos de bioseguridad -en modalidad virtual- destinada a los y las docentes de los niveles y las modalidades educativas, y a los no docentes, con el objetivo dar a conocer las recomendaciones ante la vuelta segura a la presencialidad en las escuelas. Puntualmente, en lo que refiere a las recomendaciones para la aplicación correcta de los protocolos para prevenir mayores contagios de Covid-19, las carteras sanitaria y educativa, a través de la Escuela Superior de Salud Pública, ofrecen esta capacitación virtual que se encuentra disponible en la Plataforma Educativa ´ELE´. Los interesados y las interesadas se pueden automatricular. La misma brinda herramientas fundamentales para que tengan en cuenta los trabajadores y las trabajadoras de la educación a fin de fortalecer el aprendizaje en las medidas de bioseguridad. Esta acción se suma al trabajo interministerial que concreta el Gobierno del Chaco y contempla la puesta a punto de los edificios educativos, la provisión de insumos de limpieza y la reorganización pedagógica para garantizar que todos y todas los y las estudiantes de la provincia puedan ejercer el derecho social a la educación. Sobre la capacitación: Comunidad Educativa frente al COVID-19 Esta propuesta pedagógica integral llevada adelante por la Escuela de Salud Pública, está disponible en la Plataforma ´ELE´ desde el 28 de septiembre y fue elaborada en base a los protocolos sanitarios de Nación y Provincia, que tienen plena vigencia en este tiempo. “Es una propuesta destinada al personal docente y no docente de toda la provincia, que tiene abordaje audiovisual y contenido teórico muy dinámico que apunta a garantizar la práctica educativa segura relacionada al regreso a las aulas”, señaló la rectora de la Escuela Superior de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública del Chaco Gloria Soto. Asimismo, Soto destacó que “los contenidos de la capacitación sobre los protocolos fueron trabajados por los ministerios de Salud y Educación de Nación y Provincia, en el marco de la articulación que se viene realizando desde el inicio de la pandemia. Está organizado en videos, por bloques temáticos, en los que se desarrolla información clara y precisa acerca de todos los cuidados y procedimientos sanitarios necesarios para garantizar entre todos y todas un retorno seguro y feliz a las clases presenciales. El acceso al material audiovisual a través de la plataforma `ELE` es muy sencillo”. ¿Cómo acceder? El material está disponible en la plataforma ‘ELE’ y ya se encuentra habilitada la automatriculación para docentes y no docentes de todas las instituciones educativas de la provincia, solamente deberán registrarse (matricularse) en la plataforma – www.ele.chaco.gob.ar. Los pasos para acceder al material audiovisual consisten en ingresar a https://ele.chaco.gob.ar/, automatricularse (correo electrónico y contraseña). Luego ingresar a Áreas temáticas, ir a Aprendiendo con ´ELE´ y elegir Comunidad Educativa frente al COVID-19.