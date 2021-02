El sello CAME Sustentable fue presentado en Cancillería ante el Embajador Pablo Sívori

A fin de conocer la certificación de Triple Impacto «CAME Sustentable», única en su tipo en Latinoamérica, el Embajador Pablo Sívori, subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, mantuvo una fructífera reunión con una comitiva de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), integrada por Alfredo González, secretario gremial; Micaela Tommasini, coordinadora del Departamento de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable, y Pablo Vernengo, director ejecutivo del sector de Economías Regionales.

Durante el encuentro se detallaron los principales objetivos y alcances de esta certificación que contempla los requerimientos de la demanda internacional en lo que hace a la seguridad alimentaria y ambiental, bajo el paradigma del Triple Impacto (desarrollo económico con inclusión social y cuidado del medio ambiente). En este marco, Sívori recalcó que las certificaciones son un instrumento de mercado y que las de este tipo [Triple Impacto] vienen a cubrir un nicho que aún no ha sido abordado. Asimismo, el Embajador recordó que si bien estas herramientas no son actualmente un requerimiento formal por parte de los mercados – ya que no impiden la exportación- lo serán en un corto plazo y sin duda, quien quiera pertenecer al mercado deberá alinearse, de lo contrario quedará al margen.

En el transcurso de la reunión también se trataron los avances del sello CAME Sustentable – el cual ya cuenta con sus dos primeras empresas certificadas – y los próximos pasos a seguir para continuar respaldando a las empresas argentinas en sus procesos de internacionalización. En este contexto, Sívori se comprometió a acompañar esta iniciativa a través de diversas líneas de trabajo público-privadas, dado que se coincidió en que la mejora de la competitividad empresarial es un sistema que requiere la intervención de todos los actores.

Entre las posibles actividades a realizar se destacaron las conferencias o webinars sobre tendencias del mercado, a fin de sensibilizar a los empresarios y permitirles detectar oportunidades de negocio y/o mitigar riesgos; la búsqueda de instrumentos de financiamiento específicos; y la presentación de «CAME Sustentable» en una mesa de trabajo intersectorial en la que participan alrededor de 250 cámaras empresarias; entre otras.

