En el impulso productivo, UNCAus será parte y un gran motor. Por Germán Oestmann, Rector de UNCAus

La Universidad Nacional del Chaco Austral cuenta con una oferta académica de alta calidad formativa y de gran espectro de desarrollo. Los y las jóvenes, y todo ciudadano y ciudadana que desee formarse, pueden hacerlo con excelente estándar de calidad académico y con perspectivas de desarrollo personal interdisciplinario expansivo.

La palestra de formación académica y técnica, debe estar sesgada por los objetivos y principios que tenga la Provincia del Chaco asociados a los intereses comunes de la región en la que se encuentra. De esta manera, la Universidad Nacional del Chaco Austral aporta un gran valor a la formación técnica profesional sin perder de vista las necesidades ciertas, reales, y personales, de los y las ciudadanas de la región, en especial los Chaqueños y Chaqueñas, que aportan un rol social a la Casa de Altos Estudios, que se extralimita muchos más allá que solo el netamente formativo.

La producción y el alcance de altas disponibilidades de tecnología de avanzada, el ingreso a la formación en robótica, internet en las cosas, modernización y mecanización sistémica de las tareas, también deben contar con un fundamento de existencia que promueva la sustentabilidad real de los aspectos del ambiente y su vida a largo plazo.

La UNCAus reúne un sinfín de cualidades que permiten avizorar un futuro prometedor con las más adecuadas herramientas para promover la producción y el desarrollo en la Provincia. De esta manera, ofrece conjuntamente, algunas herramientas que dispongan la posibilidad de alcanzar los objetivos primarios de desarrollo.

En Presidencia Roque Sáenz Peña, sede de la Universidad del Chaco Austral, con su localización geográfica estratégica y oportuna, se implementará desde la misma, un mecanismo de promoción, selección e impulso, tanto técnico como financiero, de proyectos de inversiones asociados a las carreras productivas y tecnológicas de los estudiantes en las ultimas materias de su formación.

De esta manera, no sólo, alcanzaremos el desarrollo general con prosperidad en la industrialización, sino que hay un esquema de formación emprendedora de alzada que tendrá beneficios para la toda comunidad.

El Instituto de Ambiente de la UNCAus, que cuenta entre sus integrantes con perfiles profesionales y de ejecución de excelencia, aportan a todos y cada uno de los proyectos que lleva adelante la Institución, la cuota necesaria de sustentabilidad real en el tiempo. Por lo tanto, cuida cada variable del ecosistema y del ambiente, pensando que no es suficiente la proyección de grandes desarrollos sino hay interés y cuidado en el espacio común que compone nuestro planeta.

Es tiempo de generar herramientas que permitan que cada ciudadano y ciudadana se sienta parte del motor del impulso y recuperación de la industrial y la economía general. La situación que hemos pasado, pandémica, que aún no termina, dejó grandes consecuencias humanas y de alcance impensado que no podremos ponerlo en valores ni cuantificarlo como debemos.

El objetivo es claro, la bandera es tangente, la promoción de carreras de alcance tecnológico, productivo y de desarrollo son los objetivos primordiales de la lógica próspera de la UNCAus, y desde nuestro lugar, haremos lo necesario y pondremos a disposición todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a la administración provincial, y las administraciones de cada municipio de la Provincia del Chaco, a generar un ámbito de reactivación productiva que se componga de todo lo necesario.

Cada ciudadano y ciudadana, puede estar seguro y segura, que cuentan con la UNCAus, y con cada integrante de la misma para materializar sus oportunidades.

