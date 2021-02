Paritaria docente: el gobierno ofreció 10% al valor del punto y una suma fija, sindicatos afirman que es «inconsiderable»

El gobierno provincial, representado por el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura de la provincia, Santiago Pérez Pons se reunió junto a gremios en el primer encuentro para negociar las paritarias docentes.

El objetivo de este encuentro fue poder dar inicio a las clases en la provincia sin conflictos.

La propuesta del gobierno fue un aumento del 10% al valor de punto y una suma fija de 2000 pesos. “Para un trabajador sin antigüedad el aumento sería del 18,3% y del 16,91% para un docente con 10 años de antigüedad”, detalló el ministro Pérez Pons.

Por su parte, Rosa Petrovich representante del Frente Gremial consideró que se trata de una propuesta “inconsiderable”, anticipando que no habrá acuerdo.

“Estamos peor que cuando entramos. Con esto ni siquiera podemos empezar a hablar”, dijo y agregó: “El tema salarial debe saberlo porque lo remarcamos a diario y es el factor determinante de cara al comienzo de clases que sin dudas todos queremos comenzar”.

“Con esto no solo esta en duda el comienzo de clases, sino el comienzo del ciclo escolar con la presentación de docentes el próximo 22 de febrero”, anticipó Petrovich.

“El año pasado comenzamos las clases con el compromiso del gobernador del pago de la deuda de la cláusula gatillo que tenemos desde el 2019, necesitamos que el gobierno nos pague la deuda, nos han hundido en la pobreza”.

Remarcó además que el reclamo de los gremios incluye “que se actualice el valor de punto de manera retroactiva al 1 de enero, el establecimiento de la pauta salarial proponiendo que siga vigente la cláusula gatillo y de la mano de esa herramienta la determinación de una política de recomposición salarial”.

Norberto Piñero, de la Coordinadora Docente, tomó la palabra y se puso a disposición para continuar dialogando con el gobierno para llegar a un acuerdo. Sin embargo, acompañó la idea de que no es suficiente la propuesta.

“Esta propuesta es vergonzosa”, dijo por su parte Damián Kuris de Fesich Sitech Castelli y añadió: «Creo que ninguno de los sindicatos que estamos acá vamos a aceptar montos en negro”.

Eduardo Mijno, secretario General de SITECH Federación, opinó: “La previsibilidad que (el gobierno) le da a los docentes es seguir siendo pobres”.

“Mienten descaradamente cuando dicen que no nos van a dar la cláusula gatillo porque nos van a dar algo mejor”, agregó.

“Si hubiera buena intención deberían decir pago de la cláusula gatillo”, añadió y dijo: “Aparte de haber perdido el 50% en el 2017 y 2018, y ahora se va a perder prácticamente el 30%. Eso se llama despreciar al trabajador de la educación.

“Con esta propuesta están declarando el conflicto, no se van a iniciar las clases ni se iniciará el período escolar», finalizó Mijno.

Las conversaciones entre ambas partes continuarán. Pérez Pons explicó “vamos a mentir si decimos que el gobierno hoy pudo resolver todos los reclamos docentes, pero estamos en dialogo constante, no tengo problemas de que nos sentemos a discutir todos los meses”.

«No es lo que queremos, pero es lo que podemos», expresó el ministro y cerró: “Me comprometo a que esta mesa siga sucediendo que podamos hacer revisiones”.

Fuente: Diario Chaco.-

