Integrantes de Uncaus Sustentable verificaron la instalación del Parque Híbrido Solar de Comandancia Frías.

Consiste en el Primer Parque Solar construido en la provincia del Chaco, obra que le cambió significativamente la vida al pueblo. El trabajo de los integrantes de Uncaus Sustentable consiste en verificar el cumplimiento de las exigencias del estudio de impacto ambiental que exige la Secretaría de Ambiente de la Nación. Siendo los resultados muy positivos.

En la jornada del martes los integrantes de Uncaus Sustentable recorrieron las obras de del Parque Híbrido Solar de Comandancia Frías, donde se verificó el cumplimiento de las exigencias del estudio de impacto ambiental que exige la Secretaria de Ambiente de Nación. Esta tarea de inspección se lleva a cabo por el Instituto de Ambiente de la Universidad Nacional del Chaco Austral “Uncaus

Sustentable”.

Al respecto, el ingeniero industrial Edgardo Chapur, quien integra el Instituto de Ambiente de Uncaus, comentó que a través de estos paneles solares se produce energía solar, una energía limpia, que tiene muchos beneficios, entre los cuales se destaca que no genera ruido, monóxido de carbono ni dióxido de carbono. “Sin lugar a dudas esta es una energía que le viene a cambiar la vida al pueblo”, subrayó el profesional. En este marco el Ingeniero comentó que este es el primer Parque Solar que se hace en la provincia del Chaco, obra que se llevó a cabo en el marco del gobierno del contador Jorge Capitanich.

El cambio de vida de los pobladores Comandancia Fría es una localidad que está ubicada a 500 kilómetros de Resistencia, que depende administrativamente del municipio de Fuerte Esperanza. En este sentido, Chapur recordó que “hace unos años la localidad solo tenía un grupo electrógeno que no funcionaba las 24 horas, es decir que había horas que el pueblo no podía tener energía eléctrica, lo que por supuesto

repercutía en la calidad de vida de los pobladores, que incluía desde una mala alimentación hasta el impedimento de tener un buen descanso, entre otros innumerables perjuicios”. Sin embargo el Ingeniero resaltó que “ante esta situación intervino la Fundación Valdocco, trajo un segundo grupo electrógeno

que cumplía con el objetivo de darle energía eléctrica al pueblo las 24 horas, siendo este un logro muy importante. Pero el problema que se presentó fue que los aparatos están ubicados en el medio del pueblo lo que generó mucho ruido y trajo aparejado una contaminación por monóxido de carbono muy importante.

Además de que los grupos electrógenos salen con alta tensión desde el medio del

pueblo y se producen radiaciones electromagnéticas, y generación de ondas eléctricas y magnéticas emanadas hacía todo el pueblo”. De allí nace la importancia de la instalación del Primer Parque Solar de la provincia. “A partir de su funcionamiento se extrajo todos los males que tenía el pueblo, es decir alejó el ruido y generó energía limpia, cambiándole absolutamente la vida a los pobladores”, resaltó el profesional.

Proyectos a futuro

Por último, detalló que “la capacidad de generación de los paneles solares depende de la hora del día, y de la estación del año, pero al estar sobredimensionados para el consumo, cuando hay variación de capacidad rápidamente se compensa”. Y resaltó que aún falta mucho por hacer, como por ejemplo un amplio trabajo de reforestación, para no generar contaminación visual. Trabajo que se comenzará a realizar prontamente por el Instituto de Ambiente de Uncaus.

