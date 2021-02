HABILITAN PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES PARA ESCUELAS TÉCNICAS Y CARRERAS VINCULADAS A L

A través de dos resoluciones, el Ministerio de Educación de la provincia autorizó la realización de clases presenciales en talleres, laboratorios, entornos productivos y prácticas profesionalizantes para estudiantes del 6º año escuelas técnicas y agropecuarias del secundario; y también para los y las alumnas que cursan el 3º Año de las carreras de enfermería y de instrumentación quirúrgica.

Si bien la pandemia y la consiguiente suspensión de actividades presenciales durante gran parte de 2020 afectaron al sistema educativo en su totalidad, cabe remarcar que en el caso particular de la Educación Secundaria Técnica y de algunas carreras de Nivel Superior las dificultades de la enseñanza no presencial resultan aún mayores. En esos casos, los y las estudiantes se vieron imposibilitados de llevar adelante las instancias de aprendizaje práctico al que año tras año acceden a través de los talleres y de las prácticas profesionalizantes, espacios que no son posibles de suplir con la modalidad de educación a distancia que imperó durante casi todo el año pasado.

Es por eso que ambas normativas, firmadas por la ministra Daniela Torrente, brindan una respuestas a requerimientos específicos de la Educación Técnica, Agropecuaria y de institutos superiores que dependen de la Provincia, en pos de garantizar el egreso efectivo de los/las estudiantes del Nivel Secundario Técnico, así como de dos carreras prioritarias en el contexto actual – de pandemia por Covid-19 –, como son las tecnicaturas superiores en Enfermería y en Instrumentación Quirúrgica.

Prácticas en escuelas técnicas y agropecuarias

Por medio de la Resolución 450/2021, el Ministerio de Educación del Chaco autorizó la continuidad del Ciclo Lectivo 2020 hasta abril de 2021, a fin de permitir que los y las estudiantes que cursan el 6º año de la Educación Técnica y Agropecuaria de Nivel Secundario logren completar el trayecto de formación para obtener su título.

Asimismo, por la misma resolución se autoriza la realización de prácticas presenciales en talleres, laboratorios, entornos productivos y prácticas profesionalizantes, siguiendo los lineamientos federales establecidos en el Protocolo Específico y recomendaciones para la realización de prácticas en los entornos formativos de la ETP (Resolución N° 371/ 2020 del Consejo Federal de Educación), así como en el Decreto Provincial Nº 1400/2020, de Protocolo para la vuelta a la escuela.

LA disposición ministerial se fundamenta en que los/las estudiantes que han cursado el 6º año de la Educación Técnica y Agropecuaria durante el ciclo 2020 han abordado los aspectos teóricos bajo modalidad virtual, y que en este sentido se hace necesario contar con los entornos formativos habilitados para concretar prácticas efectivas que articulen los saberes ya adquiridos en el proceso de aprendizaje del mencionado ciclo.

Cabe recordar que la Ley de Educación Técnico Profesional incorpora las prácticas profesionalizantes como campo formativo, es decir, espacios curriculares que deben acercar a los y las estudiantes a situaciones reales de sus futuras profesiones.

Prácticas en enfermería e instrumentación quirúrgica

Por otra parte, la Resolución 451/2021 autoriza la realización de prácticas profesionalizantes en situaciones reales para los y las estudiantes que cursan el 3º Año de las carreras Tecnicatura Superior en Enfermería y Tecnicatura Superior en Instrumentación Quirúrgica, de acuerdo con los lineamientos federales de implementación del protocolo marco que tienen aplicación en los establecimientos educativos que dictan dichas carreras en todo el territorio de la Nación Argentina, basadas en criterios sanitarios y de higiene y seguridad por la emergencia sanitaria por Covid-19.

Quedan comprendidas en esta disposición la Tecnicatura en Enfermería que se dicta en la Escuela Superior de Salud Pública, tanto en su sede central de Resistencia como en sus anexos de Sáenz Peña, Pampa del Indio, Castelli, Villa Ángela, Puerto Tirol, Charata, Misión Nueva Pompeya y Puerto Bermejo, así como también las tecnicaturas en Enfermería y en Instrumentación Quirúrgica dictadas por la Universidad Popular de Resistencia.

Estas resoluciones vienen a aportar el marco normativo necesario para regularizar una situación que generaba inquietud en la comunidad educativa, garantizando la titulación de los y las estudiantes, pero fundamentalmente asegurando la debida incorporación de los saberes prácticos imprescindibles para el ejercicio de las profesiones a las que habilitan dichos títulos.