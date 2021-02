Doble femicidio en Santiago del Estero: mató a su ex pareja y a su ex cuñada

El hombre asesinó a las mujeres frente a los hijos de ambas, en la localidad de Lote 40, en el sur de dicha provincia. Luego se entregó a la Policía y quedó detenido.

Un hombre asesinó a puñaladas este mediodía a su ex pareja y ex cuñada frente a los hijos de 13 y 6 años de ambas en la localidad de Lote 40, en el sur de la provincia de Santiago del Estero, y luego se entregó a la Policía y quedó detenido por el doble femicidio, informaron fuentes judiciales.

El hecho sucedió pasado el mediodía en dicha localidad ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Los Juríes, en el departamento santiagueño de Taboada, cuando el hombre, identificado como Rino Garnica, de 45 años, apuñaló a su ex pareja, Silvia Rojas, de 31 años, y a la hermana de ella, Silvana Natalia, de 35 años, quienes se encontraban junto a sus hijos de 13 y 6 años.

De acuerdo a las primeras investigaciones a cargo de la coordinadora de fiscales, María Emilia Ganem, el hombre habría llegado al lugar en donde estaba Silvia “llevando helado para compartir con su hijo”, momento en que se desató el doble femicidio.

“Primero habría acuchillado a su ex cuñada y luego a su ex pareja, ante la presencia de los hijos de ambas, de 6 y 13 años, quienes en principio habrían sido testigos”, dijo Ganem a Télam.

Según se informó, los efectivos policiales y los bomberos encontraron a las mujeres heridas en el suelo, pero por la gravedad de sus heridas fallecieron camino al hospital.

La fiscal Ganem en estos momentos se encuentra trabajando junto a personal policial y de Criminalística en el Lote 40, en la casa donde ocurrió el doble femicidio, en donde se hará las investigaciones del caso y se secuestrarán lo que sea necesario e útil para la causa.

Hasta el momento se conoció que Silvia Rojas se presentó en los primeros días de este mes en la dependencia policial de Los Juríes para hacer una exposición acerca de que se retiraba de su hogar ya que tenía problemas de pareja con Garnica.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Fuente: lmdiario

