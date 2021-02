Por el fin de semana largo, advierten que habrá cupos en las playas de Paso de la Patria

De a cara al primer fin de semana largo del año, desde la Municipalidad de Paso de la Patria adelantaron que se establecerán cupos para el ingreso a las playas, entre otras medidas de sanitarias de prevención ante la pandemia por coronavirus.

Para ingresar a la villa turística, quienes provengan de otra provincia deberán presentar el permiso de turismo nacional y la reserva realizada en algún alojamiento; y quienes tengan domicilio en Corrientes deben presentar el permiso de turismo interno. En ninguno de los casos, se pedirán certificado de hisopado, informaron desde la comuna costera.

Además, el intendente de la citada localidad, Guillermo Osnaghi, confirmó a El Litoral que “por cuestiones de protección sanitaria, siguen vigentes los cupos en las playas”. Y comentó que “en una hay ocho paradores y en otra tres. Y a su vez, en cada uno de esos lugares existe un cupo de burbujas”.

“Si el personal que controla el ingreso y permanencia de las personas en la playa observa que ya se completó el cupo, notifica de eso a quienes están en el acceso a la localidad para que ya no habiliten más ingresos de personas que no tienen reservado un alojamiento, sino que vienen a pasar el día”, detalló Osnaghi.

En este punto recordó que, por ejemplo, el fin de semana pasado tuvieron que clausurar un parador porque se estaba realizando una fiesta nocturna. Similar medida adoptaron en otra instalación, a la cual dieron el aval para que sirviera comida, pero “lamentablemente organizaron una celebración y eso -debido a la situación sanitaria por la pandemia- no está permitido”.

Por otra parte, el intendente recordó que aquellas personas que posean un inmueble en Paso de la Patria pueden ingresar exhibiendo la documentación que acredite la titularidad de la propiedad o del pago de algún servicio básico.

Fuente: Diario Chaco.-

