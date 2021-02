Spoljaric: «Con la aprobación de la ley del Banco de Tierras logramos dar un gran paso hacia el ordenamiento territorial en la provincia y el acceso a la vivienda digna que es un derecho»

Durante la Sesion Extraordinaria N° 14 de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la creación de el Banco Provincial de Tierras Urbanas, al respecto la diputada Liliana Spoljaric adelantó que el mismo es un gran paso hacia la solución de la gran problemática del ordenamiento territorial urbano, el acceso digno a la vivienda y logrará efectuar la regularización dominial de tierras, necesarias para la integración y consolidación urbana de la población.

La nueva normativa aprobada presentada oportunamente por la diputada Spoljaric a través del Proyecto de Ley 1236/2020 y por el Ejecutivo provincial mediante Proyecto de Ley 2115/2020 propone en su articulado generar suelo urbano de calidad para la construcción de viviendas que resultarán asequibles a los diferentes sectores sociales, a sus respectivas capacidades de pago y sean aptos para programas habitacionales impulsados por el Gobierno Provincial y/o Nacional entre otras consideraciones.

*Mayor acceso, mayor igualdad de oportunidades para lograr un Chaco de Pie*

Al respecto Spoljaric manifestó su beneplácito con respecto a la aprobación de la misma «es una medida que decidimos acompañar debido a que forma parte de una planificación estructural para lograr un mayor beneficio para todos los chaqueños en una materia tan importante como el acceso a la vivienda, cuestión que los últimos años ha tomado aún más relevancia con el tema de las usurpaciones por ejemplo, ya que permitirá diseñar y ejecutar planes socioeconómicos de urbanización que faciliten una mayor organización y un mejor destino los bienes inmuebles».

Los destinatarios de la ley serán beneficiarios y familias que no tengan registradas propiedad o adjudicación de viviendas en IPDUV o tengan emitidos certificados RUBH y se hayan inscripto en el registro del banco de tierras creado a tal fin y con destino a la construcción de viviendas.

Para concluir la legisladora sostuvo » el Banco Provincial de Tierras Urbanas tiene como objetivo fortalecer y potenciar el rol del estado como ordenador regulador y promotor de proyectos de desarrollos urbanísticos facilitando el acceso a la tierra a familias que no la posean, hoy en día hay mucha necesidad y este instrumento es un derecho otorgado por un Estado presente a quienes están esperando años para tener su vivienda» en este sentido remarcó «hay tierras nacionales que serán transferidas a la provincia, como el ex campo de tiro en donde se está trabajando desde la infraestructura básica y los futuros proyectos urbanísticos para personas que trabajan pero que no cuentan con facilidades o financiación acorde a sus ingresos para acceder a la vivienda».

