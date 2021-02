NACIÓN ACTUALIZÓ LA POBLACIÓN OBJETIVO A VACUNAR CONTRA EL COVID-19

El Ministerio de Salud de la Provincia recibió una notificación de la cartera sanitaria nacional que informa que las embarazadas, mujeres en período de lactancia, personas inmunocomprometidas o con enfermedades autoinmunes, se suman al público objetivo de la Campaña de Vacunación.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, tras recibir un Memorándum del Ministerio de Salud de la Nación, informó la actualización sobre situaciones especiales en la población objetivo a vacunar contra el Covid-19, que desde ahora contempla la inclusión de embarazadas, mujeres en período de lactancia, personas inmunocomprometidas o con enfermedades autoinmunes dentro de la Campaña de Vacunación.

Las consideraciones informadas por el Ministerio de Salud de Nación llegan tras recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) en consenso con diversas Sociedades Científicas y expertos externos a la cartera sanitaria, y en línea con los análisis y recomendaciones publicados en las últimas semanas en otros países.

En ese marco, Salud Pública informó que pueden optar por vacunarse aquellas embarazadas, mujeres en período de lactancia, personas inmunocomprometidas o con enfermedades autoinmunes, que además:

– presenten un riesgo de exposición alto a la infección por Sars-CoV-2, y que el mismo no pueda evitarse: personal de salud, personal estratégico (definición disponible en Lineamientos Técnicos anteriormente citados), personal docente y no docente (de nivel inicial, primario y secundario).

– presenten enfermedades subyacentes que los incluyan dentro de los “grupos de riesgo alto de complicaciones graves y/o muerte por Covid-19”: diabetes, obesidad grado 2 o mayor (IMC mayor o igual a 35 kg/m2), y/o enfermedades crónicas renales, respiratorias o cardíacas.

La recomendación se sustenta en la necesidad de realizar una evaluación individualizada del beneficio que puede ofrecer la vacunación en condiciones especiales (embarazo, lactancia, inmunocompromiso y enfermedades autoinmunes) en caso de poblaciones de alto riesgo, teniendo en cuenta que:

– el riesgo de presentar eventos adversos graves es muy poco probable (al no tratarse de plataformas a virus vivos y atenuados).

– la contraindicación de la vacunación en población de riesgo por falta, fundamentalmente, de evidencia en relación a la eficacia vacunal en estas condiciones especiales, dejaría expuesto al individuo a un alto riesgo epidemiológico considerando su mayor vulnerabilidad.

Se recomienda también la interacción o consulta previa con personal de salud idóneo que brinde la información pertinente previo al acto de vacunación, en función de priorizar la decisión personal e individual de recibir la vacuna, evaluando el beneficio que ofrece la vacunación en relación al potencial riesgo de recibirla, y conociendo las condiciones actuales en las que se encuentran los conocimientos científicos en relación a datos de seguridad y eficacia. Se recomienda también el seguimiento clínico posterior de esta población en situaciones especiales, en caso de decidir vacunarse.

Los operativos de vacunación

La Campaña Nacional de Vacunación contra el Covid-19, implementada en Argentina desde diciembre de 2020, tiene el propósito de disminuir la morbilidad-mortalidad y el impacto socio-económico ocasionados por el Covid-19 en el país. Hasta la fecha, dicha iniciativa se está desarrollando con el uso de la vacuna Sputnik V.

En relación a las indicaciones de vacunación, se ha descripto en los lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra el Covid-19 la priorización y escalonamientos establecidos para definir población objetivo a vacunar, considerado un marco bioético fundado en los principios de igualdad y dignidad de derechos, equidad, beneficio social y reciprocidad.

En ese marco es que Argentina, al igual que otros países del mundo, está implementando una estrategia de vacunación escalonada y en etapas, en la que se irán incorporando distintos grupos de la población objetivo en forma simultánea y/o sucesiva, sujeta al suministro de vacunas y priorizando las condiciones definidas de riesgo.

Quiénes están incluidos

La población priorizada y considerada población objetivo a vacunar incluye:

1. Población en riesgo por exposición y función estratégica: Personal de salud; fuerzas armadas, de seguridad y personal de servicios penitenciarios; personal docente y no docente (inicial, primaria y secundaria); otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis.

2. Población en riesgo de enfermedad grave: Adultos de 60 años y más; personas mayores residentes en hogares de larga estancia; adultos de 18 a 59 años pertenecientes a grupos en riesgo (obesidad grado 2 o más -IMC mayor o igual a 35 kg/m2-, diabetes insulinodependiente o no insulinodependiente, enfermedades crónicas: renales, respiratorias o cardiovasculares).

A esta población se suman aquellas personas incluidas en las consideraciones especiales que informó en las últimas horas el Ministerio de Salud de la Nación. En la Provincia del Chaco la Campaña de Vacunación contra el Covid-19 comenzó el pasado 29 de diciembre y a la fecha se aplicaron un total de 15.579 dosis de la vacuna Sputnik V, incluidas 6.961 dosis del segundo componente (todas estas dosis se aplicaron al personal de salud contemplado en la primera etapa).

https://comunicacion.chaco.gov.ar/salud/noticia/63307/nacion-actualizo-la-poblacion-objetivo-a-vacunar-contra-el-covid19

