Aseguran que en marzo el precio de la nafta superará los tres dígitos

Las estaciones de servicio no sólo remarcarán su cartelería, sino que la adecuarán para que sea de tres dígitos. Sí, se espera que para el próximo mes, el valor de los combustibles deje de ser representado en dos dígitos y cruce la barrera de los tres.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines del Chaco, Oscar Gaona, lo confirmó a Diario Chaco. “Todas las petroleras están analizando cómo son los sistemas y haciendo el cambio para que puedan aceptar, tanto los surtidores como los sistemas de facturación, esos tres dígitos”.

Se necesita un aumento de más del 10% para cruzar la barrera de los tres dígitos, algo que no pasará en lo inmediato, pero sí se espera que lo haga para marzo, según explicó el titular de la CECACh.

En esa línea, Gaona aseguró que “todas las empresas están analizando ese problema técnico para poder darle solución y no tener que verse con el problema una vez que pasemos la barrera de los 100”, algo que, según estimó, sucederá en marzo próximo.

Asimismo, detalló que “seguramente tendrán que anular la centésima de centavo o el centavo para pasar a las decenas de centavo únicamente, en los carteles de precios y en los surtidores”.

Fuente: Diario Chaco.-

